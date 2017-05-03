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12:30 (мск), источник: Sputnik.by

Топливные карты в Беларуси: как и когда это будет?

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам состоявшегося во вторник совещания утвердил основные положения проекта указа «О топливных картах», сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Источник: Sputnik.by

По данным пресс-службы, документ предусматривает введение в республике многофункциональных топливных карт. Они будут позволять корпоративным клиентам не только осуществлять оплату за проезд по платным дорогам, но и оплатить приобретенное на АЗС топливо и рассчитаться за сопутствующие услуги.

«Нормативно-правовой акт предусматривает внедрение данных устройств для оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, заправки автомобилей, приобретения различных сопутствующих товаров и услуг», — сообщили в пресс-службе.

По итогам рассмотрения проекта Лукашенко поручил доработать проект указа в части защиты прав потребителей. По его мнению, необходимо создать исчерпывающий перечень организаций, которые будут выпускать данные устройства, а сам этот процесс сделать абсолютно прозрачным, приспособив его к рыночным условиям.

Только для юрлиц

Как пояснил по итогам совещания председатель концерна Белнефтехим Игорь Ляшенко, внедрение топливных карт коснется только юрлиц.

«Нормативно-правовым актом будет определен более конкретный коридор, регламентирующий порядок их использования, а также участники рынка, выпускающие топливные карты. Основные позиции приняты», — сказал он.

По словам главы концерна, многие белорусские организации почти 20 лет используют так называемые чипы. С их помощью водители покупают топливо на заправках. Ляшенко добавил, что чипы также будут отнесены к топливным картам. Сообщается, что понятие «топливной карты» в республике уже закреплено в нормативно-правовых актах, но в узкоспециализированном аспекте. Эти устройства применяются водителями только для оплаты проезда по дорогам.

В то же время автором этой нормотворческой инициативы и основным разработчиком проекта указа выступает вовсе не Белнефтехим, а Министерство транспорта и коммуникаций. Получить комментарий от Минтранса Sputnik пока не удалось.

Как объять необъятное?

Информация о готовящихся новациях на топливном рынке пока вызывает недоумение среди нефтетрейдеров, имеющих собственные сети АЗС. Проблема заключается в том, что на данный момент на территории Беларуси действуют пять крупных сетей АЗС, и каждый из операторов уже разработал и ввел собственные топливные карты.

Например, топливная карта «Белоруснефти» позволяет перевозчикам-юрлицам возможность заправляться топливом не только в Беларуси, но также и в Польше и в РФ, дает систему корпоративных скидок, а также предоставляет возможность оплаты дорожных сборов в системе BelToll. Кроме того, компании, пользуясь такой картой, имеют возможность простого зачета НДС на приобретенное в Беларуси топливо. Карта позволяет вести гибкий контроль за расходом топлива. Приобрести такую карту могут как белорусские, так и иностранные юрлица, если их перевозчики следуют через территорию Беларуси.

Аналогичные возможности предоставляет карта «Берлио», а также карта «Газпром нефть».

Приобретение всех этих карт для юрлиц не является обязательным, но многие компании пользуются ими, так как видят в этом для себя выгоду.

«Механизм реализации положений проекта указа очень сложный. Если предположить, что все возможности всех топливных карт объединить в одну, на выходе получится программный продукт, учитывающий порядка 50 позиций и охватывающий около 900 АЗС только в Беларуси. Это все равно, что объять необъятное», — отметил в беседе со Sputnik один из нефтетрейдеров.

Заставить нельзя, но можно договориться

Поскольку проект указа «О топливных картах» пока не подписан главой государства, трудно судить детально о его основных положениях. Однако, как предполагают нефтетрейдеры, государство делает попытку объединить все топливные карты в некий единый программный продукт.

Между тем, в республике, помимо крупнейшего трейдера в лице государственного ПО «Белоруснефть», существуют и российские нефтекомпании, которые также имеют собственные сети АЗС. Получается, что они будут вынуждены отказаться от собственных программных продуктов, собственных систем скидок и иных преимуществ?

«Заставить иностранных участников белорусского топливного рынка нельзя, но договориться можно. Тем более что они (российские сети — Sputnik) работают у нас, на нашей территории, и руководствуются требованиями белорусских реалий», — отметил участник топливного рынка.

По его словам, уже были прецеденты, когда по настоянию белорусской стороны российские НК были вынуждены отказываться от некоторых скидок, которые ущемляли права «Белоруснефти».

«Так что, возможно, и здесь пойдут по такому же принципу, но постараются максимально учесть в конечном продукте все позиции, допустим, той же “Газпром нефти”. Вопрос только в том, как будет работать этот конечный продукт и сколько потребуется времени на его создание», — сказал собеседник агентства.

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