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15:52 (мск), источник: ТАСС

Экс-главу АСИ в Южном федеральном округе признали невиновным

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая. /ТАСС/. Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону признал невиновным и освободил от уголовного преследования основного владельца АО «Энергия» и бывшего руководителя Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Южном федеральном округе (ЮФО) Александра Хуруджи, передает корреспондент ТАСС из зала суда. Также оправдан предприниматель Сергей Конопский.

«Суд постановил оправдать Хуруджи и Конопского за отсутствием состава преступления», — сказал судья, зачитывая приговор.

Кроме того, суд постановил отменить меру пресечения в виде подписки о невыезде, возвратить Хуруджи залог в 5 млн рублей, оставить гражданский иск в 478 млн рублей без рассмотрения.

Хуруджи и Конопский были обвинены по статьям УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Легализация, совершенная в особо крупном размере».

По версии следствия, фигуранты дела в апреле 2013 года предоставляли в региональную службу по тарифам в Ростовской области недостоверные документы для установления индивидуальных тарифов для АО «Энергия». После этого они купили дополнительное сетевое оборудование, позволившее увеличить объемы поставляемой энергии, но при этом ничего не сделали для снижения тарифов. В результате, считает следствие, ими было похищено 478 млн рублей.

По данным суда, в ходе судебных прений гособвинитель предложил исключить из обвинения подсудимых по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» 471 млн рублей, а также в связи с этим отказался от поддержания обвинения Хуруджи по статье «Легализация, совершенная в особо крупном размере». В итоге гособвинение просило для Хуруджи 2 года лишения свободы условно с исправительным сроком 2 года, а для Конопского — 3 года лишения свободы условно с исправительным сроком 3 года.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее заявлял, что ожидает оправдательного приговора для Хуруджи.

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