Почти 25 тысяч тонн молока надоено в Приморье

Владивосток, 3 мая, PrimaMedia.

Увеличилось поголовье коров в Приморье — до 33 тысяч. Высокая продуктивность позволяет приморскому региону оставаться лидером по производству молока на Дальнем Востоке, сообщили ИА PrimaMedia в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

«В первом квартале сельхозпроизводители Приморья увеличили производство молока. За первые три месяца 2017 года в хозяйствах всех категорий было произведено 24,7 тысяч тонн молока, что на 1,1% выше уровня прошлого года», — сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день в хозяйствах всех категорий Приморья насчитывается почти 33 тысячи коров. Поголовье увеличилось на 2% к уровню прошлого года.

По мнению специалистов, сейчас с помощью импортного племенного поголовья развивается и отечественное.

«Это сразу же повышает эффективность, так как при равных затратах на корма и условия содержания, племенная голова крупного рогатого скота дает в 1,5−2 раза больше продукции, чем обычная», — сказали они.

Отметим, сейчас средняя продуктивность в Приморье — 5,5 тонн молока на одну корову в год. По этому показателю наш край — лидер на Дальнем Востоке.

По словам вице-губернатора Дениса Бочкарева, краевой госпрограммой «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2013−2020-е годы предусмотрено почти 1,5 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства из краевого бюджета.

«Около 70% средств направляются на техническую модернизацию сельскохозяйственного производства. Мы выделяем денежные средства на поддержку как действующих хозяйств, так и новых. Прежде всего, это молочное животноводство — субсидии на производство молока, на содержание племенных коров, на производство мяса и прочее», — пояснил он.

Напомним, ранее губернатор Приморского края Владимир Миклушевский подчеркнул, поддержка местных производителей — приоритет региональной политики по продовольственной безопасности.

«С развитием местного производства краевой бюджет получает дополнительные налоги, а жители края — свежую и недорогую продукцию за счет сокращения транспортных расходов. Необходимо увеличивать количество приморской продукции на прилавках. Для этого мы успешно реализуем краевую программу поддержки сельского хозяйства», — заявил глава региона.

Владимир Миклушевский отметил, что благодаря этому за последние пять лет удалось увеличить производство молока на 15%.