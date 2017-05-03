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11:17 (мск), источник: VN.ru

Городецкий назвал компанию из Маслянино точкой роста экономики

Успешное ведение крестьянского хозяйства обсудил в Маслянинском районе прибывший туда с рабочей поездкой губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Примером послужила компания «Сибирская Нива», реализующая в Маслянино инвестпроекты с 2012 года при поддержке правительства региона. На совещании губернатор, руководители района и ООО «Сибирская Нива» обсудили увеличение поголовья фуражного стада, строительство «карусельного» доильного зала и молокоперерабатывающего завода. Последний позволит наладить в НСО промышленное производство сыров.

«Это яркий пример того, как точки роста сельской экономики могут эффективно развиваться. Здесь мы видим эффективного инвестора, который работает системно и последовательно, и в то же время срабатывают областные и федеральные меры поддержки», — цитирует Городецкого пресс-служба правительства региона.

Также глава региона упомянул в числе мер поддержки экономического развития Маслянинского района газификацию сельских территорий и обеспечение транспортной доступности расширяющихся производств. По словам Городецкого, развитие агропромышленного направления можно рассматривать и в сфере развития экологического туризма.
ООО «Сибирская Нива» входит в российскую структуру «ЭкоНива-АПК Холдинг», представленную шестью организациями в Новосибирской, Оренбургской, Тюменской, Калужской, Курской и Воронежской областях. «Сибирская Нива» занимается производством зерна, молока, мяса, кормов. В 2017 году посевная площадь в хозяйстве составит 34,8 тысячи гектаров, сев яровых культур планируется провести на площади 19,1 тысячи гектаров. В 2017—2018 годах планируется увеличить количество коров до 5000 голов, производственную мощность — до 28 тысяч тонн молока.

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