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17:13 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

500 млн рублей направят на реконструкцию Ворошиловского моста в Ростове

500 млн рублей будет направлено из федерального бюджета на реконструкцию Ворошиловского моста в донской столице.

Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, средства будут предоставлены Ростовской области в виде межбюджетного трансферта, предназначенного для ввода в эксплуатацию мостового перехода через Дон в створе Ворошиловского проспекта в Ростове.

Напомним, реконструкция Ворошиловского моста началась в октябре 2014 года. По информации донских властей, ее стоимость оценивается в 6,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что завершить реконструкцию мостового перехода предполагается завершить в сентябре 2017 года.

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