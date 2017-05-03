500 млн рублей направят на реконструкцию Ворошиловского моста в Ростове

Согласно распоряжению, размещенному на сайте кабмина РФ, средства будут предоставлены Ростовской области в виде межбюджетного трансферта, предназначенного для ввода в эксплуатацию мостового перехода через Дон в створе Ворошиловского проспекта в Ростове.

Напомним, реконструкция Ворошиловского моста началась в октябре 2014 года. По информации донских властей, ее стоимость оценивается в 6,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что завершить реконструкцию мостового перехода предполагается завершить в сентябре 2017 года.