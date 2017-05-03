Оффшорные компании Аблязова получали кредиты на покупку земель в России

На очередном судебном заседании по делу Мухтара Аблязова участники рассмотрели эпизод о выдаче многомиллиардного кредита оффшорной компании якобы для покупки земельных участков в Московской области. Этот заём, как и многие другие, не был погашен. Выданные деньги Аблязов потратил на личные нужды, сообщает следствие.

В 2008 году по указанию Аблязова была зарегистрирована компания-однодневка «Bervich Holding Sarl» с юридическим адресом в Виргинских островах, рассказал представитель БТА Банка Темирлан Ныгметов. Как установило следствие, документы оффшорной компании были подготовлены сотрудниками специально созданного отдела — УКБ № 6, который полностью подчинялся Аблязову.

Кредитный комитет БТА Банка одобрял заявку «Bervich Holding Sarl» с целью финансировать строительство коттеджного посёлка в Мытищинском районе Московской области. Установленный лимит финансирования составил 250 млн долларов.

Членов кредитного комитета не смутило, что заёмщик не имел залогового имущества, кредитной истории и опыта в кредитуемой сфере. Не показалось подозрительным и желание компании с Виргинских островов профинансировать строительство посёлка в Подмосковье.

По показаниям свидетелей, кредитный отдел контролировался напрямую Аблязовым, поэтому у его сотрудников никогда не возникало вопросов при рассмотрении заявок на получение многомиллионных кредитов. Также никто из членов кредитного комитета никогда не контактировал с представителем заёмщика в лице менеджера некоего господина Manacor из Люксембурга. Следствие полагает, что этих лиц вовсе не существует.

После всех формальных процедур одобрения кредита на счёт компании «Bervich Holding Sarl» в несколько траншей из банка перечислили порядка 230 млн долларов, сообщил Темирлан Ныгметов.

По аналогичной схеме через оффшорную компанию «Highbond Associates LTD» Аблязов похитил еще более 110 млн долларов. Единственным отличием было то, что кредит выдавался для финансирования компании ЗАО «Русская недвижимость» с целью выкупа земельных участков в Домодедовском районе Московской области РФ. При оформлении кредитных заявок сотрудники БТА Банка меняли только расположение земельных участков и суммы займов.

Ранее стало известно, что БТА Банк выдавал незаконные кредиты на покупку самолётов компании, связанной с Мухтаром Аблязовым. Эти самолёты использовали сотрудники банка.

Сообщники Мухтара Аблязова дали показания в суде. Жаксылык Жаримбетов полностью признал свою вину, Садыков и Мамеш частично согласились с вменяемыми им статьями УК РК. Об этом они заявили в зале суда, когда отвечали на вопрос председателя Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Мартпека Какимжанова.