В Приморье поступило около 35 тысяч заявок на дальневосточный гектар

От жителей России поступило около 35 тысяч заявлений на гектар в Приморье. Первые 2,6 тысячи участков уже отданы в пользование.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, заявки граждан поступают ежедневно. Уполномоченные органы стараются точечно работать с каждым заявителем: помогают корректировать границы, оказывать консультационную помощь и поддержку в специально созданном центре поддержки и в многофункциональных центрах.

«В Центр поддержки получателей дальневосточного гектара за консультацией уже обратились более 1,7 тысячи человек, специалисты помогли гражданам оформить около 500 заявок на гектар, 50 из которых — коллективные», — сообщил и.о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Илья Терехов.

Справочно: центр поддержки получателей дальневосточного гектара работает ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 по адресу: Владивосток, улица Бородинская, 14, 1 этаж.

Напомним, инициированный президентом России федеральный закон о дальневосточном гектаре вступил в силу с 1 июня 2016 года. С 1 февраля 2017 года каждый житель России может получить один гектар земли в безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена — необходимо выполнить семь шагов.

Губернатор края Владимир Миклушевский считает закон об одном гектаре революционным. По словам главы региона, увеличение числа жителей в Приморье повлияет в целом на развитие края.

Сегодня Приморский край предлагает 15 мер поддержки получателей дальневосточного гектара. В числе мер — гранты «Начинающий фермер», «Развитие семейных животноводческих ферм», на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, квоты на заготовку древесины для индивидуального жилищного строительства. Это единовременная финансовая помощь безработным при их государственной регистрации в качестве юридического лица или ИП, имущественная поддержка, льготное кредитование малого и среднего бизнеса, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары на экспорт и другие.