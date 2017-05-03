Власти региона отремонтируют дороги на Правдинск и Долгоруково

Контракты уже выставлены на торги. Помимо ремонта планируется также провести «работы по снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий».

Ранее стало известно, что калининградцы могут пожаловаться на состояние региональных дорог в министерство инфраструктуры. На официальном сайте ведомства появился раздел «Безопасные и качественные дороги», где жители могут оставить свои пожелания и замечания.