Власти региона отремонтируют дороги на Правдинск и Долгоруково
Областное правительство выделяет 467,7 млн рублей на ремонт 60 километров трасс «Калининград-Долгоруково» и «Калининград-Крылово через Правдинск». Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Областное правительство выделяет 467,7 млн рублей на ремонт 60 километров трасс «Калининград-Долгоруково» и «Калининград-Крылово через Правдинск». Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Контракты уже выставлены на торги. Помимо ремонта планируется также провести «работы по снижению количества мест концентрации
Ранее стало известно, что калининградцы могут пожаловаться на состояние региональных дорог в министерство инфраструктуры. На официальном сайте ведомства появился раздел «Безопасные и качественные дороги», где жители могут оставить свои пожелания и замечания.