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15:12 (мск), источник: Клопс.ru

Власти региона отремонтируют дороги на Правдинск и Долгоруково

Областное правительство выделяет 467,7 млн рублей на ремонт 60 километров трасс «Калининград-Долгоруково» и «Калининград-Крылово через Правдинск». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Контракты уже выставлены на торги. Помимо ремонта планируется также провести «работы по снижению количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий».

Ранее стало известно, что калининградцы могут пожаловаться на состояние региональных дорог в министерство инфраструктуры. На официальном сайте ведомства появился раздел «Безопасные и качественные дороги», где жители могут оставить свои пожелания и замечания.

Комментарии
1
Königsberg
нет хозяина в городе, потому и малоимущих в городе много...Ну куда такие деньжища ( 467,7 млн рублей ) выделяют на ремонт 60 километров трасс, а ????? --- материалы( местные) ПЛЮС оплата рабочим ( местным) ,ПЛЮС з/плата тех.надзору, который примет эти работы ........все......
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