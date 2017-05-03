Средняя продолжительность безработицы в Беларуси снизилась до 3,8 месяца
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средняя продолжительность безработицы снизилась с 4 месяцев в
3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средняя продолжительность безработицы снизилась с 4 месяцев в
По словам специалистов, средняя продолжительность безработицы снизилась и у мужчин, и у женщин, и у молодежи в возрасте до 30 лет. Так, этот показатель у безработных мужчин уменьшился с 4 до 3,7 месяца, у женщин — с 4,2 до 3,8 месяца, у молодежи — с 3,2 до 2,9 месяца.
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Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта текущего года составил 1% к численности экономически активного населения (на конец марта прошлого года — 1,2%).
Спрос на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился: на конец марта 2017 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 44,3 тыс. вакансий, что составило 151,7% к аналогичному периоду 2016 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 52,6% от общего числа вакансий против 47,6% на конец марта 2016 года.
Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец марта составила 43,4 тыс. человек, что на 18,9% меньше, чем год назад.
Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,8 безработного на одну вакансию на 1 апреля 2016 года до 1,0 на 1 апреля 2017 года.