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12:20 (мск), источник: БЕЛТА

Средняя продолжительность безработицы в Беларуси снизилась до 3,8 месяца

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средняя продолжительность безработицы снизилась с 4 месяцев в январе-марте 2016 года до 3,8 месяца в январе-марте 2017-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Источник: БЕЛТА

По словам специалистов, средняя продолжительность безработицы снизилась и у мужчин, и у женщин, и у молодежи в возрасте до 30 лет. Так, этот показатель у безработных мужчин уменьшился с 4 до 3,7 месяца, у женщин — с 4,2 до 3,8 месяца, у молодежи — с 3,2 до 2,9 месяца.

В январе-марте нынешнего года в органы по труду, занятости и социальной защиты за содействием в трудоустройстве обратились 61,5 тыс. человек (107,8% к январю-марту минувшего года), из них 48,4 тыс. человек зарегистрированы в качестве безработных (101%). С учетом граждан, состоящих на учете на 1 января 2017 года, всего нуждалось в трудоустройстве 102,4 тыс. человек, из них 83,7 тыс. безработных.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец марта текущего года составил 1% к численности экономически активного населения (на конец марта прошлого года — 1,2%).

Спрос на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысился: на конец марта 2017 года в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 44,3 тыс. вакансий, что составило 151,7% к аналогичному периоду 2016 года. Потребность в работниках по рабочим профессиям составила 52,6% от общего числа вакансий против 47,6% на конец марта 2016 года.

Численность безработных, состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите, на конец марта составила 43,4 тыс. человек, что на 18,9% меньше, чем год назад.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики снизился с 1,8 безработного на одну вакансию на 1 апреля 2016 года до 1,0 на 1 апреля 2017 года.

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