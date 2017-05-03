Прокуратура подала в суд на застройщика опасного котлована в центре Новосибирска

«Вести» рассказывали о том, как во дворе жилого дома на улице Фрунзе появилась огромная яма, куда провалился асфальт и часть капитального забора.

Жильцы многоэтажки во всём обвинили строителей 30-этажного небоскрёба — которые выкопали по-соседству огромный котлован и не укрепили его как следует.

Специалисты мэрии подтвердили — укрепляющие конструкции в котловане требуют серьёзных доделок. Теперь ситуацию взял на контроль департамент строительства. В ближайшее время должна пройти комиссионная проверка ближайших жилых домов.

Прокурорская проверка уже подтвердила опасность. Сотрудники ведомства обратились в суд с требованием запретить строительство. Десятки предписаний застройщик так и не выполнил.