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11:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Прокуратура подала в суд на застройщика опасного котлована в центре Новосибирска

Режим чрезвычайной ситуации ввели на стройплощадке в центре Новосибирска. Жилые дома рядом со стройкой оказались под угрозой обрушения.

«Вести» рассказывали о том, как во дворе жилого дома на улице Фрунзе появилась огромная яма, куда провалился асфальт и часть капитального забора.

Жильцы многоэтажки во всём обвинили строителей 30-этажного небоскрёба — которые выкопали по-соседству огромный котлован и не укрепили его как следует.

Специалисты мэрии подтвердили — укрепляющие конструкции в котловане требуют серьёзных доделок. Теперь ситуацию взял на контроль департамент строительства. В ближайшее время должна пройти комиссионная проверка ближайших жилых домов.

Прокурорская проверка уже подтвердила опасность. Сотрудники ведомства обратились в суд с требованием запретить строительство. Десятки предписаний застройщик так и не выполнил.

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