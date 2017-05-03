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12:09 (мск), источник: Kazinform

Экс-министр финансов дал прогноз по возможной девальвации тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (БРК) Болат Жамишев дал прогноз по возможной девальвации тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«В целом, каких-либо ожиданий или резких изменений динамики обменного курса мы не видим. Сейчас национальная валюта укрепляется. Вполне возможно, что она откатит, и будет определенный период девальвации, но в целом, не считаем, что есть какая-то мина, которая может обрушить эту динамику», — отметил Болат Жамишев на пресс-конференции в СЦК.

Он объяснил, что БРК не занимается прогнозом движения курса национальной валюты или других, но отслеживает динамику, факторы, которые могут существенно влиять на это. Банк предпринимает меры, которые не приводили бы к каким-либо осложнениям в деятельности фининститута и его заемщиков в случае возможного резкого изменения обменного курса валют.

«Мы сейчас не финансируем проекты, что было раньше (в портфеле они были), которые не могут утилизировать в значительной мере валютные риски. Тем не менее, они финансировались в иностранной валюте. Нам пришлось в 2015 и 2016 годах реструктурировать часть займов, перевернуть требования банка из валюты в тенге. То есть, мы сейчас ориентируемся на то, что можем предоставить относительно дешевый займ в иностранной валюте, но делаем это только для тех предприятий, которые экспортоориентированные или в состоянии утилизировать валютные риски. Это наш ответ на сложности, которые могут быть вызваны девальвацией», — пояснил Жамишев.

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