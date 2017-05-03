Экс-министр финансов дал прогноз по возможной девальвации тенге
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (БРК) Болат Жамишев дал прогноз по возможной девальвации тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Председатель правления АО «Банк развития Казахстана» (БРК) Болат Жамишев дал прогноз по возможной девальвации тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом,
Он объяснил, что БРК не занимается прогнозом движения курса национальной валюты или других, но отслеживает динамику, факторы, которые могут существенно влиять на это. Банк предпринимает меры, которые не приводили бы к
«Мы сейчас не финансируем проекты, что было раньше (в портфеле они были), которые не могут утилизировать в значительной мере валютные риски. Тем не менее, они финансировались в иностранной валюте. Нам пришлось в 2015 и 2016 годах реструктурировать часть займов, перевернуть требования банка из валюты в тенге. То есть, мы сейчас ориентируемся на то, что можем предоставить относительно дешевый займ в иностранной валюте, но делаем это только для тех предприятий, которые экспортоориентированные или в состоянии утилизировать валютные риски. Это наш ответ на сложности, которые могут быть вызваны девальвацией», — пояснил Жамишев.