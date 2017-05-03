Из Краснодара открываются авиарейсы в Самсун

Полеты по новому направлению открываются с 13 мая. Их будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» на воздушных судах Bombardier CRJ-100/200 с частотой один раз в неделю, по субботам. Продажи на новые рейсы уже открыты.

Вылет из Краснодара в Самсун — в 15.05, расчетное время прибытия 16.10. Обратно из Самсуна рейс вылетает в 17.00, время прибытия в Краснодар в 18.00. Продолжительность полета 1 час, сообщает «Югополису» менеджер по связям с общественностью ООО «Базэл Аэро» Анна Шалимова.

Самсун — турецкий город у побережья Черного моря, богатый историческими и природными достопримечательностями.