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13:05 (мск), источник: Югополис

Из Краснодара открываются авиарейсы в Самсун

Компания «Базэл Аэро», входящая в состав промышленных групп «Базовый Элемент», сообщила об открытии новых регулярных рейсов авиакомпании «РусЛайн» из Международного аэропорта Краснодар в турецкий Самсун.

Источник: Югополис

Полеты по новому направлению открываются с 13 мая. Их будет выполнять авиакомпания «РусЛайн» на воздушных судах Bombardier CRJ-100/200 с частотой один раз в неделю, по субботам. Продажи на новые рейсы уже открыты.

Вылет из Краснодара в Самсун — в 15.05, расчетное время прибытия 16.10. Обратно из Самсуна рейс вылетает в 17.00, время прибытия в Краснодар в 18.00. Продолжительность полета 1 час, сообщает «Югополису» менеджер по связям с общественностью ООО «Базэл Аэро» Анна Шалимова.

Самсун — турецкий город у побережья Черного моря, богатый историческими и природными достопримечательностями.

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