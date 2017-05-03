Жамишев рассказал, почему БРК финансирует олигархов
Председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев объяснил причину финансирования частных предприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев объяснил причину финансирования частных предприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Мы работаем с олигархами, крупными казахстанскими предприятиями. Так уж сложилась, что, допустим, цветная металлургия представлена практически четырьмя предприятиями. Конечные бенефициары этих предприятий — известные личности. Вся наша химическая отрасль представлена тоже практически четырьмя предприятиями», — сказал он на брифинге СЦК.
При этом он дополнил, что финансирование важных отраслей необходимо, так как они являются очень важными, при наличии у них большого количества сырья.
«Финансирование химической отрасли должно ли являться приоритетом БРК? Я думаю, что да. Не развивать химию, в то время когда мы имеем столько сырья для этой промышленности, было бы неразумно. Ответ очень простой: да, банк финансирует крупные проекты», — добавил Болат Жамишев.
Председатель правления Банка развития Казахстана отметил, что на данный момент банк не имеет проектов, которые бы в полной мере бы попадали под классическое
«В настоящее время мы отработали инструменты и нормативную базу, и сейчас ведем работу, что бы с такими инструментами определится. Мы