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12:01 (мск), источник: Tengrinews

Жамишев рассказал, почему БРК финансирует олигархов

Председатель правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев объяснил причину финансирования частных предприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Мы работаем с олигархами, крупными казахстанскими предприятиями. Так уж сложилась, что, допустим, цветная металлургия представлена практически четырьмя предприятиями. Конечные бенефициары этих предприятий — известные личности. Вся наша химическая отрасль представлена тоже практически четырьмя предприятиями», — сказал он на брифинге СЦК.

При этом он дополнил, что финансирование важных отраслей необходимо, так как они являются очень важными, при наличии у них большого количества сырья.

«Финансирование химической отрасли должно ли являться приоритетом БРК? Я думаю, что да. Не развивать химию, в то время когда мы имеем столько сырья для этой промышленности, было бы неразумно. Ответ очень простой: да, банк финансирует крупные проекты», — добавил Болат Жамишев.

Председатель правления Банка развития Казахстана отметил, что на данный момент банк не имеет проектов, которые бы в полной мере бы попадали под классическое государственно-частное партнерство.

«В настоящее время мы отработали инструменты и нормативную базу, и сейчас ведем работу, что бы с такими инструментами определится. Мы все-таки поняли, что сфера применения многих инструментов не может быть универсальной», — заключил он.

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