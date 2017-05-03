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12:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Платным проезд по новому мосту через Чусовую могут сделать только для транзитного транспорта

Решение о платном или бесплатном проезде по новому мосту через Чусовую в Перми останется за краевыми властями. Об этом вчера сообщил глава региона Максим Решетников на встрече с партактивом «Единой России» в Березниках.

По его словам, достигнута договоренность с группой ВТБ (является учредителем «Пермской концессионной компании», выигравшей конкурс на заключение концессионного соглашения по строительству моста) о возврате вложенных в строительство средств из краевого бюджета. «А вводить плату или нет — решим уже мы на краевом уровне, плата может быть только для транзитного транспорта, все остальное должно быть бесплатным», — отметил глава региона.

В рамках концессионного соглашения с инвестором будет построен мост через Чусовую (предполагалось, что проезд по нему будет платным), подъездная дорога к нему и участок Восточного обхода с 0 по 4-й километр. Общая стоимость реализации проектов — составит 14,8 млрд руб.

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