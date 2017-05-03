Платным проезд по новому мосту через Чусовую могут сделать только для транзитного транспорта

По его словам, достигнута договоренность с группой ВТБ (является учредителем «Пермской концессионной компании», выигравшей конкурс на заключение концессионного соглашения по строительству моста) о возврате вложенных в строительство средств из краевого бюджета. «А вводить плату или нет — решим уже мы на краевом уровне, плата может быть только для транзитного транспорта, все остальное должно быть бесплатным», — отметил глава региона.



В рамках концессионного соглашения с инвестором будет построен мост через Чусовую (предполагалось, что проезд по нему будет платным), подъездная дорога к нему и участок Восточного обхода с 0 по 4-й километр. Общая стоимость реализации проектов — составит 14,8 млрд руб.