На трех улицах Калининграда брусчатку заменят на асфальт
На трех важнейших дорогах Калининграда брусчатое покрытие заменят на асфальтовое. Такое поручение дал глава региона Антон Алиханов.
На трех важнейших дорогах Калининграда брусчатое покрытие заменят на асфальтовое. Такое поручение дал глава региона Антон Алиханов.
Речь идет о перекрестках с трамвайными путями на улице Театральной, улице Фрунзе, улице Аллея смелых. Нужно это, «чтобы сделать передвижение автомобилистов более комфортным».
Как сообщалось ранее, в районе Южного вокзала Калининграда решено убрать одну линию трамвайных путей. Вместо нее появится полоса для транспорта с реверсивным движением. Здесь также будет сделано асфальтовое покрытие вместо булыжного.