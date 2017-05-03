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16:38 (мск), источник: АиФ Калининград

На трех улицах Калининграда брусчатку заменят на асфальт

На трех важнейших дорогах Калининграда брусчатое покрытие заменят на асфальтовое. Такое поручение дал глава региона Антон Алиханов.

Речь идет о перекрестках с трамвайными путями на улице Театральной, улице Фрунзе, улице Аллея смелых. Нужно это, «чтобы сделать передвижение автомобилистов более комфортным».

Как сообщалось ранее, в районе Южного вокзала Калининграда решено убрать одну линию трамвайных путей. Вместо нее появится полоса для транспорта с реверсивным движением. Здесь также будет сделано асфальтовое покрытие вместо булыжного.

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