Коммунальные долги воронежцев составили 300 млн рублей

Задолженность воронежцев перед поставщиками услуг ЖКХ достигла 300 млн рублей к 1 мая 2017 года, сообщила пресс-служба ЕПСС ЖКХ Воронежской области. По счетам ЖКХ вовремя не платят почти 40% воронежских абонентов ЕПСС. Долг горожан по аренде квартир составил около 19 млн рублей.

Некоторые квартиросъемщики за годы накопили долг более 1 млн рублей. У жильцов одной из квартир в Левобережном районе эта сумма достигла 1,1 млн рублей. Жилец, с которым управление жилищных отношений подписало бессрочный договор о найме, не прописался в квартире. Зато в ней прописались 18 членов его семьи. Площадь квартиры — 128 кв. м. Счетчики на холодную и горячую воду в ней не установили, и плату начисляют по нормативу (только за холодную воду — около 7 тыс. рублей в месяц). Долг жильцов перед Воронежским водоканалом составил более 270 тыс. рублей, перед поставщиками отопления, электроэнергии и горячей воды — 850 тыс. рублей. За аренду муниципальной квартиры жильцы не уплатили 45 тыс. рублей. Среди абонентов ЕПСС есть еще два должника, не уплативших более 1 млн рублей. В их квартирах также нет счетчиков и прописано много жильцов.

Закон позволяет муниципалитетам выселять недобросовестных квартиросъемщиков. Однако в России к таким мерам почти не прибегают. Чаще всего неплательщикам просто отключают воду и электроэнергию. Мэрия имеет право взыскать долг со всех жильцов квартиры, указанных в договоре найма.

Справка РИА «Воронеж»

АО «ЕПСС ЖКХ ВО» создали в 2013 году. Его учредители — правительство региона и городские власти. Единый расчетный центра обслуживает более 65% жилфонда Воронежа. За четыре года года платежная дисциплина среди собственников приватизированных квартир повысилась с 95 до 97%. При этом владельцы приватизированных квартир на май 2017 года должны за услуги ЖКХ почти 935 млн рублей.