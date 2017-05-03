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12:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Коммунальные долги воронежцев составили 300 млн рублей

Услуги ЖКХ вовремя не оплачивают почти 40% жителей.

Источник: РИА "Воронеж"

Задолженность воронежцев перед поставщиками услуг ЖКХ достигла 300 млн рублей к 1 мая 2017 года, сообщила пресс-служба ЕПСС ЖКХ Воронежской области. По счетам ЖКХ вовремя не платят почти 40% воронежских абонентов ЕПСС. Долг горожан по аренде квартир составил около 19 млн рублей.

Некоторые квартиросъемщики за годы накопили долг более 1 млн рублей. У жильцов одной из квартир в Левобережном районе эта сумма достигла 1,1 млн рублей. Жилец, с которым управление жилищных отношений подписало бессрочный договор о найме, не прописался в квартире. Зато в ней прописались 18 членов его семьи. Площадь квартиры — 128 кв. м. Счетчики на холодную и горячую воду в ней не установили, и плату начисляют по нормативу (только за холодную воду — около 7 тыс. рублей в месяц). Долг жильцов перед Воронежским водоканалом составил более 270 тыс. рублей, перед поставщиками отопления, электроэнергии и горячей воды — 850 тыс. рублей. За аренду муниципальной квартиры жильцы не уплатили 45 тыс. рублей. Среди абонентов ЕПСС есть еще два должника, не уплативших более 1 млн рублей. В их квартирах также нет счетчиков и прописано много жильцов.

Закон позволяет муниципалитетам выселять недобросовестных квартиросъемщиков. Однако в России к таким мерам почти не прибегают. Чаще всего неплательщикам просто отключают воду и электроэнергию. Мэрия имеет право взыскать долг со всех жильцов квартиры, указанных в договоре найма.

Справка РИА «Воронеж»

АО «ЕПСС ЖКХ ВО» создали в 2013 году. Его учредители — правительство региона и городские власти. Единый расчетный центра обслуживает более 65% жилфонда Воронежа. За четыре года года платежная дисциплина среди собственников приватизированных квартир повысилась с 95 до 97%. При этом владельцы приватизированных квартир на май 2017 года должны за услуги ЖКХ почти 935 млн рублей.

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