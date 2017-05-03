В Уфе в мае пройдет Неделя предпринимательства

В этом году тренинги и занятия проведут эксперты из Москвы и Вильнюса. Особый акцент будет сделан на площадки в формате «бизнес для бизнеса», отметили организаторы. Еще одна задача предпринимательского форума — знакомство участников с ресурсами и организациями, осуществляющими поддержку малого и среднего бизнеса.

Как известно, предприниматели все еще мало информированы об инструментах государственной поддержки. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно здесь. Ранее подобные мероприятия проводились также в Стерлитамаке и Салавате.