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13:06 (мск), источник: Sputnik.md

Нацбанк Молдовы сделал важное заявление по кредитам

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Впервые за долгое время доля неблагоприятных кредитов в банковской системе Молдовы начала понемногу снижаться. Это подтверждают данные Национального банка республики.

Источник: Sputnik.md

«На протяжении первого квартала 2017 года доля неблагоприятных кредитов (субстандартные, сомнительные и безнадежные) в общем объеме кредитов снизилась в сравнении с концом 2016 года, составив на 31 марта 2017 года 16,2%», — подчеркнули эксперты Нацбанка.

Специалисты подчеркивают, что указанный показатель варьируется от одного банка к другому. К примеру, в одном из финансовых учреждений республики доля невозвратных кредитов составляет 31,3%. Это самый высокий показатель в сравнении с остальными банками.

Эксперты Национального банка объясняют снижение доли неблагоприятных кредитов сокращением числа невозвратных займов в одном из банков, находящемся под спецнадзором регулятора. Главным образом это происходит за счет уплаты кредитов, включая и реализацию залогового имущества.

При этом Нацбанк порекомендовал всем финансовым учреждениям республики продолжать следить за «качеством» кредитного портфеля.

За 2016 год доля неблагоприятных кредитов в общем объеме кредитов возросла на 6,4 процентных пункта в сравнении с концом предыдущего года, составив 16,3%.

В целом, на конец марта этого года совокупный кредитный портфель в банках страны составил 46,2% в общем объеме активов. Другими словами — речь идет о 34,2 миллиардах леев, сократившись за первый квартал 1,6%. Национальный банк призвал экспертов, банки и заинтересованных лиц предложить варианты по улучшению показателей кредитования национальной экономики.

Всего в республике действует 11 лицензированных банков.

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