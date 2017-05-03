«Уральские авиалинии» отменили рейс из Екатеринбурга в Москву для оптимизации расписания после поломки самолета в Сочи

«Рейс отменили в связи с оптимизацией расписания», — пояснили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе авиакомпании.

Собеседник агентства подтвердил информацию о том, что оптимизация произошла из-за того, что у самолета в Сочи была обнаружена техническая неисправность, и авиакомпания отправляет туда резервное судно.

«Самолет уже в пути», — сказали в пресс-службе.

Согласно онлайн-табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово» рейс Сочи-Екатеринбург задерживается примерно на 13 часов. Самолет должен был прилететь в Екатеринбург в 04:10 (2:10 мск). В настоящее время прибытие ожидается в 17:00 (15:00 мск).

Как сообщалось, рейс У6−322 авиакомпании «Уральские авиалинии» Сочи-Екатеринбург с болельщиками футбольного клуба «Урал» задерживается ов из-за технической неисправности самолета.

Для доставки пассажиров в Екатеринбург задействовано резервное воздушное судно. Пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приносит извинения пассажирам рейса за временные неудобства.