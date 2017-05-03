«Уральские авиалинии» отменили рейс из Екатеринбурга в Москву для оптимизации расписания после поломки самолета в Сочи
Екатеринбург. 3 мая.
Екатеринбург. 3 мая.
«Рейс отменили в связи с оптимизацией расписания», — пояснили агентству «Интерфакс-Урал» в
Собеседник агентства подтвердил информацию о том, что оптимизация произошла
«Самолет уже в пути», — сказали в
Согласно
Как сообщалось, рейс У6−322 авиакомпании «Уральские авиалинии»
Для доставки пассажиров в Екатеринбург задействовано резервное воздушное судно. Пассажирам предоставлены все положенные услуги, в том числе размещение в гостинице.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приносит извинения пассажирам рейса за временные неудобства.