Стало известно, когда закроют на ремонт вторую половину моста на ул. Озерова

По словам чиновника, во время работ подрядчик столкнулся с некоторыми проблемами. Как выяснилось, при разборке старого основания (во время строительства путепровода в 1956 году) не было уложено переходных плит, соединяющих искусственную конструкцию и насыпь.

«В советское время занимались халтурой. И как это было возможно только? Мы провалы заделывали постоянно, но никто даже представить не мог, что там не было плит», — возмутился Ярошук.

Сейчас плиты уже установлены, и к концу месяца подрядчик перейдёт на правую часть путепровода. При этом поток транспорта будет двигаться в прежнем режиме, то есть от Советского проспекта к ул. Горького и по одной полосе. Полностью все работы завершат к 1 августа.

Отметим, что по итогам открытого аукциона муниципальный контракт на проведение ремонта путепровода заключён с ООО «ТермоПластКомпозит». Эта подрядная организация ремонтировала путепроводы на ул. Железнодорожной и ул. Аллея Смелых. За ремонт моста на ул. Озерова власти города заплатят 36,3 миллиона рублей.