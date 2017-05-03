Прокуроры рассказали о махинациях служб такси Кишинева и Бельц

Накануне правоохранительные органы провели 34 обыска по месту жительства и в офисах фирм, предоставляющих услуги такси.

Почти все службы такси «под прицелом»

Как пояснил Бусуйок, речь идет о расследовании преступлений, совершенных в период 2015—2017 годов, теневыми руководителями служб такси в Кишиневе и Бельцах, которым принадлежит около 90% рынка услуг такси в этих муниципиях.

Прокурор пояснил, что в состав группировки входили девять человек, в том числе бывшие сотрудники МВД, которые прекрасно знали о том, как работает система органов внутренних дел.

«Сейчас фирмы такси зарегистрированы на имена посредников. На самом деле всей деятельностью управляли члены преступной группировки. В результате обысков обнаружена часть документов», — сказал Бусуйок.

Он пояснил, что подозреваемые управляли приблизительно 19 фирмами такси. По его словам, в них были 1400 официально зарегистрированных транспортных средств, и столько же — неофициально.

Согласно предварительным данным, в общей сложности госбюджету нанесен ущерб, превышающий 15 миллионов леев.

Сейчас наложен секвестр на имущество, полученное подозреваемыми нелегально.

Официально большая часть доходов не регистрировалась

В свою очередь, прокурор Константин Мирон пояснил, что наем водителей в указанные фирмы проводился с условием того, что ежедневно они должны были выплачивать хозяевам по 700−1300 леев. На самом деле через кассовый аппарат проводились суммы в разы меньше.

«Установлено, что реальное число сотрудников и транспортных средств в несколько раз превышало официальные данные. Водители по договору нанимались на 8 часов в сутки, то есть 40 часов в неделю, на деле — работали посуточно», — сказал прокурор.

По итогам обысков изъяты около 70 мешков документации, где указана реальная деятельность служб такси. На данный момент задержаны 6 человек.

Прослушка телефонов и слежка

Как пояснил руководитель управления по расследованиям экономических преступлений МВД Алексей Бакош, в ходе следственных мероприятий проведена прослушка телефонных переговоров — приблизительно 50 абонентов, организована визуальная слежка за подозреваемыми, чтобы установить местонахождение тайного офиса, где хранится черная бухгалтерия.

«Установлены личности всех членов преступной группировки», — сказал Бакош.

Он подчеркнул, что для каждой лицензии, которую получает компания такси, выдается сопроводительный лист, где указаны номера всех транспортных средств.

«По истечение какого-то времени администраторы приходили в Лицензионную палату с просьбой исключить из этого списка около половины транспортных средств. Во время проверок они предоставляли первоначальные документы, что позволяло уклоняться от уплаты налогов, создавая видимость легальной деятельности», — сказал Бакош.

Утечка информации

Проверки удалось провести не все, так как кто-то успел сообщить подозреваемым о следственных мероприятиях.

«Констатировали, что часть злоумышленников были ранее уведомлены сообщниками, знавшими об обысках. В результате ряду подозреваемых удалось скрыться. Таким образом вчера открыто еще одно уголовное дело об утечке информации», — пояснил Бусуйок.

Прокурор добавил, что из-за этого не удалось задержать четырех человек, которые будут объявлены в розыск.

Сейчас задержанные свою вину не признают. Им грозит до 6 лет лишения свободы.