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12:59 (мск), источник: Noi.md

На севере страны конфискованы товары на сумму около 400 тысяч леев

Офицеры специализированных таможенных служб уничтожили схему незаконного введения в страну товаров широкого потребления в особо крупных размерах, которую организовал житель города Рышканы, он же управлял покупкой незадекларированных товаров и цепью поставок.

Источник: Noi.md

Согласно информации специализированных подразделений Таможенной службы, подозреваемый вводил товары на территорию Молдовы в обход таможенного контроля или скрывая их от проверки. Товары продавались в торговых точках города Рышканы без составления каких-либо налоговых документов.

В ходе обысков в торговых точках, принадлежащих нарушителю, сотрудники таможни обнаружили большой ассортимент потребительских товаров, которые оцениваются примерно в 400 000 леев. Следует отметить, что товары вводились в страну относительно небольшими партиями, чтобы их стоимость не превышала 100 тысяч леев. В таком случае, при их обнаружении контролирующими органами, нарушитель мог отделаться штрафом и конфискацией товара.

Следственные действия продолжаются с целью установления всех обстоятельств нарушения и принятия требуемых правовых мер.

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