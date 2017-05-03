На севере страны конфискованы товары на сумму около 400 тысяч леев

Согласно информации специализированных подразделений Таможенной службы, подозреваемый вводил товары на территорию Молдовы в обход таможенного контроля или скрывая их от проверки. Товары продавались в торговых точках города Рышканы без составления каких-либо налоговых документов.

В ходе обысков в торговых точках, принадлежащих нарушителю, сотрудники таможни обнаружили большой ассортимент потребительских товаров, которые оцениваются примерно в 400 000 леев. Следует отметить, что товары вводились в страну относительно небольшими партиями, чтобы их стоимость не превышала 100 тысяч леев. В таком случае, при их обнаружении контролирующими органами, нарушитель мог отделаться штрафом и конфискацией товара.

Следственные действия продолжаются с целью установления всех обстоятельств нарушения и принятия требуемых правовых мер.