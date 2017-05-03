В Челябинской области определены особо ценные земли

Министерство имущества и природных ресурсов региона утвердило перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории области.

«В Челябинской области такая работа проведена впервые. Необходимость возникла в связи с возрастанием интенсивности использования земли», — отметил глава минимущества Алексей Бобраков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минимущества, в перечень вошли сельхозугодья опытно-производственных и учебно-опытных подразделений Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства, а также Челябинского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Большинство особо ценных земель — 36 — расположены в Чебаркульском районе. Три участка — в Сосновском районе.

«Утверждение перечня позволит сохранить продуктивные угодья и не допустить использование их для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством», — уточнил Бобраков.