В Челябинской области определены особо ценные земли
В Челябинской области особо ценными землями с точки зрения сельского хозяйства признаны 39 земельных участков общей площадью 1 тысяча 726 гектаров.
В Челябинской области особо ценными землями с точки зрения сельского хозяйства признаны 39 земельных участков общей площадью 1 тысяча 726 гектаров.
Министерство имущества и природных ресурсов региона утвердило перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории области.
«В Челябинской области такая работа проведена впервые. Необходимость возникла в связи с возрастанием интенсивности использования земли», — отметил глава минимущества Алексей Бобраков.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
Большинство особо ценных земель — 36 — расположены в Чебаркульском районе. Три участка — в Сосновском районе.
«Утверждение перечня позволит сохранить продуктивные угодья и не допустить использование их для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством», — уточнил Бобраков.