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13:23 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области определены особо ценные земли

В Челябинской области особо ценными землями с точки зрения сельского хозяйства признаны 39 земельных участков общей площадью 1 тысяча 726 гектаров.

Источник: Reuters

Министерство имущества и природных ресурсов региона утвердило перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории области.

«В Челябинской области такая работа проведена впервые. Необходимость возникла в связи с возрастанием интенсивности использования земли», — отметил глава минимущества Алексей Бобраков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минимущества, в перечень вошли сельхозугодья опытно-производственных и учебно-опытных подразделений Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства, а также Челябинского научно-исследовательского института сельского хозяйства.

Большинство особо ценных земель — 36 — расположены в Чебаркульском районе. Три участка — в Сосновском районе.

«Утверждение перечня позволит сохранить продуктивные угодья и не допустить использование их для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством», — уточнил Бобраков.

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