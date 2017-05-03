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13:14 (мск), источник: Uralpress.ru

Горячую воду начнут отключать во всех районах Челябинска

Через две недели, с 16 мая, горячую воду начнут отключать во всех районах города в рамках первого этапа традиционной опрессовки, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Первый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону начнется 16 мая и продлится до 30 мая. Горячая вода будет отключена в 1064 жилых домах, 67 детских садах, 65 учебных заведениях и 19 лечебных учреждениях. Под первый этап опрессовки попали все районы города Челябинска.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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