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13:08 (мск), источник: Om1.ru

ПАЗы избавили омских перевозчиков от «санкционной зависимости»

За последние четыре месяца на маршруты города вышли более сотни новых автобусов марки ПАЗ.

Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта мэрии. По данным ведомства, в Омске можно встретить 115 автобусов ПАЗ VEKTOR и «Вектор NEXT» вместо старых моделей марки «Газель».

 — Работа в этом направлении привела к появлению в городе безопасной и комфортной техники. Частные перевозчики приобретают транспорт, удобный для пассажиров всех категорий и водителей. Я считаю, что это достойная забота о безопасности омичей и проявление уважения к ним со стороны перевозчиков, — приводит пресс-служба слова директора ООО «Ретракс» Иосиф Дроботенко.

Как отметили в дептранспорта, новые автобусы «избавили владельцев от санкционной зависимости», поскольку 95,8% комплектующих — продукция российского производства. ПАЗы нового формата рассчитаны на 43−53 пассажиров, работают с низким уровнем шума в салоне и высоким — климатического комфорта. Пожилые омичи и мамы с колясками могут пользоваться задними дверями, которые шире и с низкими ступенями.

Напомним, в начале года департамент транспорта объявил, что планирует взять в лизинг 30 автобусов средней вместимости для пассажирских предприятий № 7 и № 8. Еще 20 машин закупили частные перевозчики — все они 2016 и 2017 годов выпуска, каждый автобус обошелся в 3 миллиона.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, о необходимости замены маловместительных «Газелей» на другие виды микроавтобусов мэрия говорит с лета 2016 года, постепенно ужесточая контроль. Но не все перевозчики работают добросовестно: до сих пор в Омске можно увидеть старенькую «газельку», которая однозначно ездит в обход требований 220-го федерального закона о пассажирских перевозках.

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