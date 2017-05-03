ПАЗы избавили омских перевозчиков от «санкционной зависимости»
За последние четыре месяца на маршруты города вышли более сотни новых автобусов марки ПАЗ.
За последние четыре месяца на маршруты города вышли более сотни новых автобусов марки ПАЗ.
Об этом сообщили в
— Работа в этом направлении привела к появлению в городе безопасной и комфортной техники. Частные перевозчики приобретают транспорт, удобный для пассажиров всех категорий и водителей. Я считаю, что это достойная забота о безопасности омичей и проявление уважения к ним со стороны перевозчиков, — приводит
Как отметили в дептранспорта, новые автобусы «избавили владельцев от санкционной зависимости», поскольку 95,8% комплектующих — продукция российского производства. ПАЗы нового формата рассчитаны на 43−53 пассажиров, работают с низким уровнем шума в салоне и высоким — климатического комфорта. Пожилые омичи и мамы с колясками могут пользоваться задними дверями, которые шире и с низкими ступенями.
Напомним, в начале года департамент транспорта объявил, что планирует взять в лизинг 30 автобусов средней вместимости для пассажирских предприятий № 7 и № 8. Еще 20 машин закупили частные перевозчики — все они 2016 и 2017 годов выпуска, каждый автобус обошелся в 3 миллиона.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, о необходимости замены маловместительных «Газелей» на другие виды микроавтобусов мэрия говорит с лета 2016 года, постепенно ужесточая контроль. Но не все перевозчики работают добросовестно: до сих пор в Омске можно увидеть старенькую «газельку», которая однозначно ездит в обход требований 220-го федерального закона о пассажирских перевозках.