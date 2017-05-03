Глава Адыгеи раскритиковал темпы строительства дорожной развязки под Краснодаром
Мурат Кумпилов счел недопустимым, что сотни пассажиров терпят неудобства
Мурат Кумпилов счел недопустимым, что сотни пассажиров терпят неудобства
На заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось 2 мая, врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов особое внимание уделил обсуждению сроков завершения строительства транспортной развязки вблизи аула Тугургой на федеральной трассе М-4 «Дон» и перспективы развития сети автодорог федерального значения, переданных в управление госкомпании «Российские автомобильные дороги».
Представитель Краснодарского территориального управления «Росавтодора» заявил, что транспортная развязка будет завершена в 2018 году. Затягивание сроков ее строительства произошло
Участок автодороги М-4 «Дон» от Краснодара до Адыгейска, входящий в сферу ответственности Краснодарского территориального управления, находится в неудовлетворительном состоянии. Мурат Кумпилов отметил низкие темпы работы ведомства и призвал к объективному анализу ситуации, сообщает
«В разгар летнего сезона через этот участок трассы идет основной поток отдыхающих к Черному морю. Считаю недопустимым, когда сотни пассажиров должны терпеть неудобства