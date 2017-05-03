Глава Адыгеи раскритиковал темпы строительства дорожной развязки под Краснодаром

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения, которое состоялось 2 мая, врио главы Адыгеи Мурат Кумпилов особое внимание уделил обсуждению сроков завершения строительства транспортной развязки вблизи аула Тугургой на федеральной трассе М-4 «Дон» и перспективы развития сети автодорог федерального значения, переданных в управление госкомпании «Российские автомобильные дороги».

Представитель Краснодарского территориального управления «Росавтодора» заявил, что транспортная развязка будет завершена в 2018 году. Затягивание сроков ее строительства произошло из-за недобросовестных подрядчиков.

Участок автодороги М-4 «Дон» от Краснодара до Адыгейска, входящий в сферу ответственности Краснодарского территориального управления, находится в неудовлетворительном состоянии. Мурат Кумпилов отметил низкие темпы работы ведомства и призвал к объективному анализу ситуации, сообщает пресс-служба главы республики.