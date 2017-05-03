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13:25 (мск), источник: Ictv.ua

Должников лишат субсидий в 2017 году

С 1 мая субсидию на следующий период не получат украинцы, у которых есть двухмесячная задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на постановление Кабинета министров.

Теперь граждан будут информировать через СМС о назначении субсидии.

Если украинец в течение двух месяцев подтвердит уплату задолженность или договориться о ее реструктуризации, то субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей. В другом случае — с месяца, когда граждан или подтвердил уплату или реструктурировал долг.

Кстати, местная власть теперь может предоставлять субсидию даже тогда, когда это не предусмотрено законом. Финансирование будет осуществляться из местных бюджетов.

Также теперь для назначения субсидий будут принимать во внимание налоги на доходы членов семьи с учетом налога на доходы физических лиц.

Напомним, с 1 мая в Украине выросли прожиточный минимум и минимальная пенсия, а также изменилась система начисления субсидий.

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