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13:31 (мск), источник: Publika.md

В бюджет вернули 37 миллионов леев

37 миллионов леев, которые бюджет недополучил в результате экономических преступлений, вернули в казну. В Кишиневе завершился суд над членами преступной группировки, арестованными осенью прошлого года. Так быстро ущерб возместили впервые.

Источник: Publika.md

Около года назад прокуратура по борьбе с организованной преступностью задержала группировку, обвиняемую в экономических преступлениях, а именно в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.

Прокуратура смогла доказать в суде, что действия подсудимых нанесли ущерб государственному бюджету почти в 37 миллионов леев.

Беспрецедентным для молдавской судебной системы стало не только то, что преступники признали свою вину и раскаялись, но прежде всего то, что они согласились возместить ущерб причиненный государственному бюджету в полной мере.

По закону, при таких обстоятельствах прокуратура вправе требовать менее тяжкого наказания для подсудимых. И сегодня столичный суд сектора Центр приговорил всех подсудимых к 5 годам тюремного заключения условно.

В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью отмечают, что прежде всего задача следствия была возместить как можно скорее ущерб нанесенный государственному бюджету, а не посадить людей в тюрьму, тем более в случае когда они раскаялись и признали свою вину.

Приговором остались довольны и адвокаты подсудимых.

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