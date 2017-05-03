В бюджет вернули 37 миллионов леев

Около года назад прокуратура по борьбе с организованной преступностью задержала группировку, обвиняемую в экономических преступлениях, а именно в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денег.

Прокуратура смогла доказать в суде, что действия подсудимых нанесли ущерб государственному бюджету почти в 37 миллионов леев.

Беспрецедентным для молдавской судебной системы стало не только то, что преступники признали свою вину и раскаялись, но прежде всего то, что они согласились возместить ущерб причиненный государственному бюджету в полной мере.

По закону, при таких обстоятельствах прокуратура вправе требовать менее тяжкого наказания для подсудимых. И сегодня столичный суд сектора Центр приговорил всех подсудимых к 5 годам тюремного заключения условно.

В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью отмечают, что прежде всего задача следствия была возместить как можно скорее ущерб нанесенный государственному бюджету, а не посадить людей в тюрьму, тем более в случае когда они раскаялись и признали свою вину.

Приговором остались довольны и адвокаты подсудимых.