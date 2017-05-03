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13:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Бюджет Челябинской области пополнился на 30 миллиардов. Большую часть средств внесли металлурги

Бюджет Челябинской области в первом квартале этого года пополнился на 30 миллиардов рублей. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, область более чем на 80% обеспечила себя средствами самостоятельно. Налоговые и неналоговые поступления областного бюджета выросли на 39%.

«Для того чтобы мотивировать руководителей в территориях, мы перераспределили некоторым образом бюджетные направления, и бюджеты муниципалитетов также выросли на 11%, — отметил глава региона Борис Дубровский.

В первую очередь наполнение бюджета идет за счет налога на прибыль (рост в 2,3 раза) и налога на доходы физических лиц (прирост 7%).

«Доходы прибыльных организаций выросли — 174%. Это результаты в большей степени металлургов», — подчеркнул губернатор.

Что касается расходов, то более 40% средств в первом квартале было направлено на выплату зарплаты бюджетникам. Объем средств на эти цели увеличился на 9% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Также часть денег были потрачены на социальные пособия и выплаты, содержание бюджетных учреждений.

Часть средств ушла на досрочное погашение кредитов. С января по апрель область вернула банкам почти три миллиарда рублей, сэкономив на процентах более 232 миллионов.

На 1 апреля госдолг области составил 25,4 миллиардов. рублей (25,5% от собственных доходов), в том числе бюджетные кредиты 9 миллиардов, коммерческие займы — 1,9 миллиардов, госгарантии — 14,5 миллиардов рублей.

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