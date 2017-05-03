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13:48 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Челябинская область вошла в ТОП-10 по кредитам

С начала года на Южном Урале выдано 16 миллиардов займов.

Челябинская область вошла в десятку самых закредитованных регионов. С начала года на Южном Урале выдано 16 миллиардов займов. Это 143 тысячи кредитов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Из них наличными займами — 10 миллиардов, 4 миллиарда пришлось на ипотеку, остальные суммы разделили автокредиты и кредитные карты. Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым годом, кредитов в области выдано больше.

По объемам займов лидирует Москва и Московская область, где жители взяли у банков 140 миллиардов рублей. 48 миллиардов кредитов — у Ленинградской области. И замыкает тройку лидеров Тюмень.

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