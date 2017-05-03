Челябинская область вошла в ТОП-10 по кредитам

Челябинская область вошла в десятку самых закредитованных регионов. С начала года на Южном Урале выдано 16 миллиардов займов. Это 143 тысячи кредитов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Из них наличными займами — 10 миллиардов, 4 миллиарда пришлось на ипотеку, остальные суммы разделили автокредиты и кредитные карты. Аналитики отмечают, что по сравнению с прошлым годом, кредитов в области выдано больше.

По объемам займов лидирует Москва и Московская область, где жители взяли у банков 140 миллиардов рублей. 48 миллиардов кредитов — у Ленинградской области. И замыкает тройку лидеров Тюмень.