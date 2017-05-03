Крымские винзаводы подготовят к приватизации

— В России практически не существует государственных предприятий в сфере производства алкогольной продукции, — говорит председатель Крымского бюро винограда и вина Янина Павленко, возглавлявшая завод «Новый свет» на протяжении 10 лет. — Давайте говорить честно: сегодня государственное предприятие в нашей отрасли — это неповоротливый слон, которого надо понукать, чтобы он выполнил какое-то действие. По мнению эксперта, акционирование позволит решить две основные задачи предприятия: привлечь инвестиции и сделать его более конкурентоспособным. Основные фонды завода изношены более чем на 60 процентов. В советское время он выпускал в год два миллиона бутылок шампанского и игристого вина. К началу 2000-х годов производство сократилось до 800 тысяч бутылок. Предприятие не получало инвестиций, а развивалось только за счет собственных оборотных средств. При этом половина прибыли выплачивалась государству. Сегодня завод производит 1,5 миллиона бутылок и испытывает острый дефицит виноматериалов.

Раньше в пору уборки урожая мы могли ездить по всему Крыму, выбирая лучшие виноматериалы. К концу 90-х площади виноградников в Крыму сильно сократились. В 2000-х заводу стало не хватать виноматериалов. На Украине мы вынуждены были покупать их в Николаевской и Херсонской областях. Сейчас приобретаем в Темрюке. Но это не самые лучшие виноматериалы. генеральный директор завода «Новый свет» Алексей Пугачев

Поступаться качеством, по словам винодела, приходится из-за того, что все закупки сейчас проходят на конкурсной основе и побеждает в итоге не лучшее, а самое доступное по цене. Акционирование же, даже при сохранении 100 процентов пакета акций в госсобственности, поменяет эту систему, уверен директор «Нового света». — Решение Госсовета Крыма — это первый шаг к устранению проблем винодельческой отрасли. Государственное предприятие изначально ставится в неравные условия с частниками, которые могут распоряжаться своим капиталом как им удобно, — говорит Алексей Пугачев. Приблизительный объем инвестиций, в которых нуждается «Новый свет», составляет 1,2 миллиарда рублей. Кто может стать потенциальным покупателем, на заводе не знают, хотя подтверждают, что желающие купить весь комплекс есть. Среди претендентов шведский бизнесмен Фредерик Паульсон-младший, а также структуры владельца работающей в Крыму компании «Совфрахт» Дмитрия Пурима. Сколько хочет выручить от продажи правительство Крыма, рассказал вице-премьер Виталий Нахлупин.

Мы готовимся к продаже части активов «Нового света», сейчас на этапе переговоров с инвесторами. Инвестор не один, я думаю, что нам удастся создать там конкуренцию. Мы считаем, что цена покупки комплекса будет 2,5 — 3 миллиарда рублей. вице-премьер Виталий Нахлупин