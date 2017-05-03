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13:39 (мск), источник: "Российская газета"

Крымские винзаводы подготовят к приватизации

Бывшее унитарное предприятие станет хозяйственным обществом путем акционирования. Следующим шагом будет продажа части или всего пакета акций стратегическому инвестору. Сами виноделы в один голос эту инициативу приветствуют.

— В России практически не существует государственных предприятий в сфере производства алкогольной продукции, — говорит председатель Крымского бюро винограда и вина Янина Павленко, возглавлявшая завод «Новый свет» на протяжении 10 лет. — Давайте говорить честно: сегодня государственное предприятие в нашей отрасли — это неповоротливый слон, которого надо понукать, чтобы он выполнил какое-то действие.

По мнению эксперта, акционирование позволит решить две основные задачи предприятия: привлечь инвестиции и сделать его более конкурентоспособным. Основные фонды завода изношены более чем на 60 процентов. В советское время он выпускал в год два миллиона бутылок шампанского и игристого вина. К началу 2000-х годов производство сократилось до 800 тысяч бутылок. Предприятие не получало инвестиций, а развивалось только за счет собственных оборотных средств. При этом половина прибыли выплачивалась государству. Сегодня завод производит 1,5 миллиона бутылок и испытывает острый дефицит виноматериалов.

Раньше в пору уборки урожая мы могли ездить по всему Крыму, выбирая лучшие виноматериалы. К концу 90-х площади виноградников в Крыму сильно сократились. В 2000-х заводу стало не хватать виноматериалов. На Украине мы вынуждены были покупать их в Николаевской и Херсонской областях. Сейчас приобретаем в Темрюке. Но это не самые лучшие виноматериалы.
генеральный директор завода «Новый свет» Алексей Пугачев

Поступаться качеством, по словам винодела, приходится из-за того, что все закупки сейчас проходят на конкурсной основе и побеждает в итоге не лучшее, а самое доступное по цене. Акционирование же, даже при сохранении 100 процентов пакета акций в госсобственности, поменяет эту систему, уверен директор «Нового света».

— Решение Госсовета Крыма — это первый шаг к устранению проблем винодельческой отрасли. Государственное предприятие изначально ставится в неравные условия с частниками, которые могут распоряжаться своим капиталом как им удобно, — говорит Алексей Пугачев.

Приблизительный объем инвестиций, в которых нуждается «Новый свет», составляет 1,2 миллиарда рублей. Кто может стать потенциальным покупателем, на заводе не знают, хотя подтверждают, что желающие купить весь комплекс есть. Среди претендентов шведский бизнесмен Фредерик Паульсон-младший, а также структуры владельца работающей в Крыму компании «Совфрахт» Дмитрия Пурима. Сколько хочет выручить от продажи правительство Крыма, рассказал вице-премьер Виталий Нахлупин.

Мы готовимся к продаже части активов «Нового света», сейчас на этапе переговоров с инвесторами. Инвестор не один, я думаю, что нам удастся создать там конкуренцию. Мы считаем, что цена покупки комплекса будет 2,5 — 3 миллиарда рублей.
вице-премьер Виталий Нахлупин

Очевидно, что такую сумму можно выручить лишь за контрольный пакет акций. Ясно также, что акционирование с дальнейшей приватизацией «Нового света» открывает счет продаже оставшихся в распоряжении Крыма винодельческих и коньячных заводов. Из 32 предприятий отрасли их у республики осталось восемь. В том числе Крымский винодельческий завод, Симферопольский винзавод, аграрная компания «Магарач» и другие. При этом только два государственных винодельческих предприятия, «Новый свет» и «Массандра», являются прибыльными.

Эксперты одобряют приватизацию госпредприятий, приводя в пример севастопольские заводы «Золотая балка» и «Инкерман». С приходом инвестора на них значительно повысилось качество продукции и рейтинг бренда. Однако приватизация вовсе не панацея для любого предприятия, винодельческого в том числе. В новейшей истории Крыма достаточно примеров, когда уже ставшие частными предприятия банкротились, а борьба за их активы вязла в судах. Так было с брендом «Коктебель». Вместе с тем самые титулованные винные дома Крыма получили всеобщее признание, будучи в государственной собственности.

Комментарий.

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

— Акционирование «Нового света» должно стать импульсом к увеличению площадей виноградников. У нас сегодня 19 тысяч гектаров занято лозой, из них плодоносят только 14 тысяч гектаров. Виноделы понимают, что Крым может остаться без собственного сырья. Поэтому сегодня приоритет тем инвесторам, которые готовы вкладывать средства в виноградники.

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