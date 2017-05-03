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14:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средний Урал получит 315 миллионов на парки

Площади, набережные и пешеходные зоны.

Источник: УралИнформБюро

Свердловская область получит 315 миллионов рублей в рамках госпроекта «Формирование комфортной городской среды», передает «Уралинформбюро». Согласно постановлению правительства РФ, Средний Урал в числе десяти других регионов может рассчитывать на федеральное софинансирование при обустройстве набережных, скверов, парков, пешеходных зон, площадей и дворов.

На Урале деньги достались всего трем регионам. Югре выделили 211 миллионов, Тюменской области — 173. Больше всего средств уйдет на благоустройство Москвы — 1,73 миллиарда рублей.

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