Средний Урал получит 315 миллионов на парки

Свердловская область получит 315 миллионов рублей в рамках госпроекта «Формирование комфортной городской среды», передает «Уралинформбюро». Согласно постановлению правительства РФ, Средний Урал в числе десяти других регионов может рассчитывать на федеральное софинансирование при обустройстве набережных, скверов, парков, пешеходных зон, площадей и дворов.

На Урале деньги достались всего трем регионам. Югре выделили 211 миллионов, Тюменской области — 173. Больше всего средств уйдет на благоустройство Москвы — 1,73 миллиарда рублей.