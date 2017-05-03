В Омск не пустили 16 тонн недостаточно холодной селедки

Когда груз прибыл на станцию «Омск — Восточный», специалисты регионального Россельхознадзора провели ветеринарный контроль и нашли нарушения. Выяснилось, что температура внутри контейнера, где перевозилась сельдь, составляла около минус 10 °C, тогда как, согласно правилам перевозки скоропортящихся грузов, температура не должна превышать минус 17 °C.

«В настоящее время груз размещен на изолированное хранение без права использования», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь изъятую партию подвергнут лабораторному контролю. Виновный будет привлечен к административной ответственности.

Отметим, партия селедки предназначалась для одного из оптовых трейдеров региона.