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13:55 (мск), источник: СуперОмск

Омский медуниверситет обошел ОмГУ и ОмГПУ по доходам ректоров

Три крупных омских вуза выложили на всеобщее обозрение доходы своих ректоров за 2016 год.

Судя по документам, на первом месте бывший ректор ОмГМУ Александр Новиков. В июле 2016 года он сменил пост ректора ОмГМУ на кресло президента того же вуза. Новиков задекларировал 2,9 млн руб. дохода за 2016 год. В его собственности две квартиры площадью 95,2 и 99,1 кв. м, садовый дом площадью 160,7 кв. м, земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м, а также автомобиль Volkswagen Passat CC.

На втором месте ректор ОмГУ Алексей Якуб. Его доход за прошлый год составил 2,9 млн руб., что на 300 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. В собственности у главы «универа» есть квартира, площадью 90,7 кв. м, жилой дом площадью 142,6 кв. м, земельный участок площадью 2571 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска.

Третье место занимает и.о. ректора ОмГМУ Виталий Охлопков с доходом 2,7 млн руб. за 2016 год. В собственности у него 2 жилых дома по 48,4 кв. м каждый, 2 земельных приусадебных участка площадью 1,5 тыс. кв. м каждый, а также жилой дом площадью 351 кв. м.

Четвертая позиция — и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков, который задекларировал 2,2 млн руб. доходов за прошлый год. В собственности у главы педуниверситата только недвижимость: земельный участок площадью 600 кв. м в садоводческом товариществе «Дорожник», а также три квартиры в Омске площадью 64,7, 63,2 и 84,9 кв. м.

Прежний ректор ОмГПУ Олег Волох задекларировал 4,559 млн руб. за 2015 год без недвижимости и машин. Напомним, Волох ушел в отставку в конце 2016 года. Его обвинили в растрате 790 тыс. руб. Волох якобы перечислил эти деньги на создание студенческой телестудии. По версии следствия, подрядчик так и не выполнил эти работы.

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