Омский медуниверситет обошел ОмГУ и ОмГПУ по доходам ректоров
Три крупных омских вуза выложили на всеобщее обозрение доходы своих ректоров за 2016 год.
Три крупных омских вуза выложили на всеобщее обозрение доходы своих ректоров за 2016 год.
Судя по документам, на первом месте бывший ректор ОмГМУ Александр Новиков. В июле 2016 года он сменил пост ректора ОмГМУ на кресло президента того же вуза. Новиков задекларировал 2,9 млн руб. дохода за 2016 год. В его собственности две квартиры площадью 95,2 и 99,1 кв. м, садовый дом площадью 160,7 кв. м, земельный участок площадью 2,3 тыс. кв. м, а также автомобиль Volkswagen Passat CC.
На втором месте ректор ОмГУ Алексей Якуб. Его доход за прошлый год составил 2,9 млн руб., что на 300 тыс. руб. больше, чем в 2015 году. В собственности у главы «универа» есть квартира, площадью 90,7 кв. м, жилой дом площадью 142,6 кв. м, земельный участок площадью 2571 кв. м, а также автомобиль Volkswagen Tiguan 2013 года выпуска.
Третье место занимает и.о. ректора ОмГМУ Виталий Охлопков с доходом 2,7 млн руб. за 2016 год. В собственности у него 2 жилых дома по 48,4 кв. м каждый, 2 земельных приусадебных участка площадью 1,5 тыс. кв. м каждый, а также жилой дом площадью 351 кв. м.
Четвертая позиция — и. о. ректора ОмГПУ Геннадий Косяков, который задекларировал 2,2 млн руб. доходов за прошлый год. В собственности у главы педуниверситата только недвижимость: земельный участок площадью 600 кв. м в садоводческом товариществе «Дорожник», а также три квартиры в Омске площадью 64,7, 63,2 и 84,9 кв. м.
Прежний ректор ОмГПУ Олег Волох задекларировал 4,559 млн руб. за 2015 год без недвижимости и машин. Напомним, Волох ушел в отставку в конце 2016 года. Его обвинили в растрате 790 тыс. руб. Волох якобы перечислил эти деньги на создание студенческой телестудии. По версии следствия, подрядчик так и не выполнил эти работы.