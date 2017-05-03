КСП нашла нарушения в работе Воронежской горэлектросети

Контрольно-счетная палата (КСП) Воронежской области нашла нарушения в работе МУП «Воронежская горэлектросеть». Проверка выявила «недостаточную результативность управленческой деятельности и работы руководства», сообщила пресс-служба КСП во вторник, 2 мая.

На момент проверки предприятие находилось в муниципальной собственности. Специалисты выяснили, что компания неправомерно сократила долю прибыли, перечисляющейся в городской бюджет, и несвоевременно выплачивала эти деньги. Кроме того, устав МУП «Воронежская горэлектросеть» незаконно скорректировали в разделах «Цели создания» и «Виды деятельности предприятия».

Проверка также показала, что в Горэлектросети недостаточно хорошо контролировали бездоговорное потребление электроэнергии. Помимо этого, предприятие предоставляло во временное пользование опоры ЛЭП по заниженным тарифам. Все это привело к недополучению доходов при росте кредиторской задолженности.

В адрес мэрии Воронежа и МУП «Воронежская горэлектросеть» направили представления об устранении нарушений.

Контекст

Воронежская гордума согласовала продажу имущества «Горэлектросети» 21 декабря 2016 года. В пояснительной записке к решению думы говорилось, что продажа имущества МУПа поспособствует «повышению инвестиционной привлекательности системы электросетевого хозяйства» города.

В 2017 году мэрия дважды объявляла аукцион по продаже имущества предприятия — в январе и марте. Общая стоимость имущества составила 1,75 млрд рублей. На торги городские власти выставили около 17 тыс. наименований имущества электросетевого хозяйства, в том числе объекты недвижимости, машины и оборудование, трансформаторы и подстанции. Победителя торгов объявили в середине апреля 2017 года. Наивысший балл конкурсная комиссия присвоила АО «ГЭС». Сумма сделки составила 1,81 млрд рублей.

Всего заявки для участия в закрытом конкурсе по продаже имущества «Горэлектросети» подали четыре компании: ПАО «МРСК Центра», АО «ГЭС», АО «ЭнергоИнвест» и ООО «Электроэкспресс». ПАО «МРСК Центра» считалось фаворитом торгов, но предложило 1,746 млрд рублей, что всего на 6 млн больше стартовой цены имущества. ФАС рассмотрит жалобу «МРСК Центра» на итоги торгов по «Воронежгорэлектросети» в среду, 10 мая.