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14:18 (мск), источник: Nur.kz

Обруганный терминал аэропорта Астаны будет стоить более 60 млрд тенге

В пресс-службе столичного аэропорта ИА «NewTimes.kz» рассказали, что новый терминал аэропорта Астаны, на который обрушился шквал критики, будет стоить более 60 млрд тенге. При этом было подчеркнуто, что эта сумма неокончательная.

Источник: Nur.kz

В пресс-службе отметили, что сейчас «высчитываются дополнительные расходы, которые понадобились в ходе строительства».

«Бюджет строительства нового термина был оценен в 60,3 млрд тенге. Из них — 49 млрд из государственного бюджета, 11 млрд — долгосрочный кредит АО «Банк развития Казахстана», 300 млн — собственные средства АО «Международный аэропорт Астана», ― говорится в ответе на официальный запрос агентства.

В пресс-службе отметили, что терминал будет оснащен новейшим техническим оборудованием для досмотра пассажиров и ручной клади. В частности, отметили в компании, речь идет о томографе и рентгено-телевизионной установке, которые позволяют выявлять взрывчатые вещества.

«Оборудование не имеет аналога в Казахстане и будет приведено к стандартам использования в Европейском союзе только к 2020 году. Это говорит о том, что Астана уже в 2017 году опережает стандарты Европы на 3 года», ― заявили в компании.

Что касается готовности пассажирского терминала, то, по информации пресс-службы, этот показатель составляет 95%. При этом инженерная инфраструктура выполнена на 92%.

«Полным ходом идут отделочные работы внутри здания терминала. К середине мая планируется завершение монтажа специального оборудования, а также пусконаладка 37 лифтов и 20 эскалаторов. На перроне аэропорта полностью завершено строительство новых мест стоянки воздушных судов», ― добавили в пресс-службе.

Завершить строительство нового терминала планируется в конце мая. Работать он начнет уже в июне.

Тем временем в Сети появились фото VIP-зоны для официальных делегаций и руководителей государств. Этот полет архитектурной мысли ударил по казахстанцам так, что посыпались сомнительные комплименты в духе «цыганский дворец», «аульская средневековая мечеть», «очередной Версаль».

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