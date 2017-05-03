В регионе снижается число безработных

В Челябинской области снижается число безработных. Соответственно, количество вакансий растет. Об этом в правительстве области заявил первый вице-губернатор Евгений Редин, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

«Самая напряженная ситуация в Верхнем Уфалее, здесь 9,5 тысяч безработных, следом идет Нязепетровск, 8,7 — тысяч человек», — комментирует Евгений Редин, первый заместитель губернатора Челябинской области.

В Верхнем Уфалее ситуация на рынке труда обострилась после того, как градообразующее предприятие «Уфалейникель» сократило большую часть работников. Но, по данным областных властей, в центр занятости обратились далеко не все. Лишь 600 человек получили статус безработных. Остальные надеются вернуться на завод, хотя, по словам Евгения Редина, предпосылок к этому нет.

Власти ищут для предприятия стратегического инвестора, но все же советуют рассматривать вакансии, которые есть на рынке труда. Также вызывает озабоченность ситуация на автозаводе «Урал» в Миассе, где сотрудники переведены на четырехдневную рабочую неделю.

Таким образом, показатель по неполной занятости населения в регионе сразу увеличился на четыре тысячи человек.