Новосибирский Технопром-2017 пройдет под под лозунгом «Делай в России»

Пятый Международный форум технологического развития «Технопром» организован Правительством РФ, Коллегией Военно-промышленной комиссии РФ, Правительством Новосибирской области, Сибирским отделением РАН.

Форум 2017 года будет посвящен повышению конкурентоспособности российской экономике в условиях «новой промышленной революции». Акцент будет сделан на отечественном производстве и промышленности, а также потенциале оборонное-промышленного комплекса в гражданской сфере и диверсификации оборонной промышленности.

Всего мероприятие будет проходить три дня. В первый день будут проходить мероприятия по вовлечению молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность. Повесткой второго дня станет диверсификация ОПК в гражданской сфере, развитие российской экономики в условиях «новой промышленной революции», импортозамещение на традиционных рынках и выход на внешние рынки высокотехнологичной продукции. На третий день эксперты обсудят вопросы программы реиндустриализации экономики Новосибирской области.