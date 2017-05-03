Новосибирский Технопром-2017 пройдет под под лозунгом «Делай в России»
НОВОСИБИРСК, 3 мая, ФедералПресс.
НОВОСИБИРСК, 3 мая, ФедералПресс.
Пятый Международный форум технологического развития «Технопром» организован Правительством РФ, Коллегией
Форум 2017 года будет посвящен повышению конкурентоспособности российской экономике в условиях «новой промышленной революции». Акцент будет сделан на отечественном производстве и промышленности, а также потенциале
Всего мероприятие будет проходить три дня. В первый день будут проходить мероприятия по вовлечению молодежи в научную,
«Традиционно, в рамках форума состоится XI Сибирская венчурная ярмарка и Экспертный симпозиум “Форсайт Новой промышленной революции: вызовы и выгоды”, а также выставка науки, технологий, инноваций “НТИ ЭКСПО”, целью которой является содействие развитию