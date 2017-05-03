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14:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новосибирский Технопром-2017 пройдет под под лозунгом «Делай в России»

НОВОСИБИРСК, 3 мая, ФедералПресс. 20—22 июня в Новосибирске пройдет Международный форум технологического развития «Технопром». Мероприятие под лозунгом «Делай в России» пройдет в новосибирском Экспоцентре.

Пятый Международный форум технологического развития «Технопром» организован Правительством РФ, Коллегией Военно-промышленной комиссии РФ, Правительством Новосибирской области, Сибирским отделением РАН.

Форум 2017 года будет посвящен повышению конкурентоспособности российской экономике в условиях «новой промышленной революции». Акцент будет сделан на отечественном производстве и промышленности, а также потенциале оборонное-промышленного комплекса в гражданской сфере и диверсификации оборонной промышленности.

Всего мероприятие будет проходить три дня. В первый день будут проходить мероприятия по вовлечению молодежи в научную, научно-технологическую и инновационную деятельность. Повесткой второго дня станет диверсификация ОПК в гражданской сфере, развитие российской экономики в условиях «новой промышленной революции», импортозамещение на традиционных рынках и выход на внешние рынки высокотехнологичной продукции. На третий день эксперты обсудят вопросы программы реиндустриализации экономики Новосибирской области.

«Традиционно, в рамках форума состоится XI Сибирская венчурная ярмарка и Экспертный симпозиум “Форсайт Новой промышленной революции: вызовы и выгоды”, а также выставка науки, технологий, инноваций “НТИ ЭКСПО”, целью которой является содействие развитию организаций-лидеров шестого технологического уклада», — отметили в пресс-службе форума.

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