Более 80 молодых учителей смогут улучшить жилищные условия

Программой предусмотрено выделение социальных выплат молодым учителям для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту. Он составит 20% от стоимости приобретаемого жилья. Таким образом, свои жилищные условия смогут улучшить более 80 молодых учителей. На эти цели в бюджете 2017−2019 годы предусмотрено более 26,6 млн руб.

«В каждом из районов, которые я посетил за три месяца, жители говорят о нехватке кадров в сфере образования. Сегодняшнее решение о выделении средств для стимулирования молодых учителей станет первым шагом в решении стратегической задачи по стимулированию выбора молодыми профессионалами работы в сельских территориях», — подчеркнул Максим Решетников.

В программе по улучшению жилищных условий могут принять участие молодые учителя в возрасте до 35 лет, имеющие педагогический стаж не менее одного года и выразившие желание работать в сельской школе не менее пяти лет.

Данная мера реализуется в рамках программы «Улучшение жилищных условий молодых учителей» и направлена на привлечение и закрепление в сельской местности молодых учителей, на решение проблемы кадровой обеспеченности сельских школ: из 340 вакансий, которые сегодня есть в крае в сфере образования, большая часть будет закрыта благодаря реализации этой программы.

Глава региона Максим Решетников поручил краевому минобру провести глубокий анализ кадрового состава сельских школ с учётом количества педагогов пенсионного и предпенсионного возраста. А также расширить перечень участников программы и внести в него учителей, проживающих в моногородах и на территории Кизеловского угольного бассейна.

Далее, в ходе заседания глава краевого минобра Раиса Кассина доложила об организации работы по исключению незаконных сборов денежных средств с родителей в школах и детсадах.

В течение последних лет в адрес министерства образования и муниципальных органов управления образования поступали многочисленные обращения граждан о сборах с родителей денежных средств на нужды школы или детского сада.

По предварительным результатам анонимного анкетирования (было опрошено более 5 тыс. родителей), сбор средств в половине случаев осуществляется добровольно. При этом родители считают необходимым знать, на что расходуются собираемые средства. Анализ анкет показал, что в настоящее время родители не понимают, какие направления в обязательном порядке финансируются из бюджета края.

Глава региона поручил министру образования Раисе Кассиной разработать для родителей информационные материалы с разъяснениями образовательных стандартов, а также направлений финансирования школ и детских садов из краевого бюджета.

«Сбор денег на неопределённые цели, а так же на направления деятельности, финансируемые из бюджета, должен быть исключён. Проведите проверку внебюджетной деятельности образовательных учреждений, а также разместите в открытом доступе для родителей, в том числе через сами школы, информацию по направлениям финансирования из краевого бюджета школ и детских садов», — заключил Максим Решетников по итогам доклада Раисы Кассиной.

Источник — администрация губернатора Пермского края