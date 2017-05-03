Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
Генпрокуратуру попросили проверить назначение сына вице-премьера
Это опасно: какие яйца ни в коем случае нельзя покупать
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Как сейчас выглядит Алина Кабаева (фото)
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Грандиозная вечеринка: юбилей обошёлся Киркорову в 40 миллионов
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
14:37 (мск), источник: NewsKo

Более 80 молодых учителей смогут улучшить жилищные условия

Сегодня, 3 мая, в ходе очередного заседания краевого правительства был рассмотрен вопрос о реализации программы по улучшению жилищных условий для молодых учителей Прикамья.

Программой предусмотрено выделение социальных выплат молодым учителям для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту. Он составит 20% от стоимости приобретаемого жилья. Таким образом, свои жилищные условия смогут улучшить более 80 молодых учителей. На эти цели в бюджете 2017−2019 годы предусмотрено более 26,6 млн руб.

«В каждом из районов, которые я посетил за три месяца, жители говорят о нехватке кадров в сфере образования. Сегодняшнее решение о выделении средств для стимулирования молодых учителей станет первым шагом в решении стратегической задачи по стимулированию выбора молодыми профессионалами работы в сельских территориях», — подчеркнул Максим Решетников.

В программе по улучшению жилищных условий могут принять участие молодые учителя в возрасте до 35 лет, имеющие педагогический стаж не менее одного года и выразившие желание работать в сельской школе не менее пяти лет.

Данная мера реализуется в рамках программы «Улучшение жилищных условий молодых учителей» и направлена на привлечение и закрепление в сельской местности молодых учителей, на решение проблемы кадровой обеспеченности сельских школ: из 340 вакансий, которые сегодня есть в крае в сфере образования, большая часть будет закрыта благодаря реализации этой программы.

Глава региона Максим Решетников поручил краевому минобру провести глубокий анализ кадрового состава сельских школ с учётом количества педагогов пенсионного и предпенсионного возраста. А также расширить перечень участников программы и внести в него учителей, проживающих в моногородах и на территории Кизеловского угольного бассейна.

Далее, в ходе заседания глава краевого минобра Раиса Кассина доложила об организации работы по исключению незаконных сборов денежных средств с родителей в школах и детсадах.

В течение последних лет в адрес министерства образования и муниципальных органов управления образования поступали многочисленные обращения граждан о сборах с родителей денежных средств на нужды школы или детского сада.

По предварительным результатам анонимного анкетирования (было опрошено более 5 тыс. родителей), сбор средств в половине случаев осуществляется добровольно. При этом родители считают необходимым знать, на что расходуются собираемые средства. Анализ анкет показал, что в настоящее время родители не понимают, какие направления в обязательном порядке финансируются из бюджета края.

Глава региона поручил министру образования Раисе Кассиной разработать для родителей информационные материалы с разъяснениями образовательных стандартов, а также направлений финансирования школ и детских садов из краевого бюджета.

«Сбор денег на неопределённые цели, а так же на направления деятельности, финансируемые из бюджета, должен быть исключён. Проведите проверку внебюджетной деятельности образовательных учреждений, а также разместите в открытом доступе для родителей, в том числе через сами школы, информацию по направлениям финансирования из краевого бюджета школ и детских садов», — заключил Максим Решетников по итогам доклада Раисы Кассиной.

Источник — администрация губернатора Пермского края

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Есть за что бороться
Путин заявил, что отношения c Турцией восстанавливаются
Трое российских спортсменов признались в употреблении допинга
В СФ предложили лишить самозанятых россиян полноценной пенсии
Россия спишет долг Киргизии в 240 миллионов долларов
Дети в лагере под Ижевском заразились норовирусом
Военные самолеты США разведали обстановку у границ РФ на Балтике
В Египте назвали формат All Inclusive вредным для туризма
Спорт
«Урал» объяснил причину драки в финале Кубка России Итоговое тестирование стадиона «Фишт» в рамках финала Кубка России оказалось омрачено беспорядками московских фанатов и последовавшей вслед за этим дракой футболистов
Авто
Возвращение внедорожников «Ховер»: названа цена для России Журналистам стал известен ценник внедорожника Great Wall H3 New, который будет продаваться под именем DW Hower H3
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино Ее партнерами по съемкам станут Шарлиз Терон, Аманда Сайфред и Дэвид Ойелоуо
Недвижимость
Двухуровневые квартиры и их особенности
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Опубликован список пятиэтажек, запланированных под снос
Леди
Какие кожаные куртки сейчас в моде (фото) Кожаная куртка — идеальный вариант верхней одежды для межсезонья и прохладных летних вечеров. Рассказываем о самых актуальных моделях сезона
Дети
Игорь Николаев показал подросшую дочь (видео) Певец соскучился по полуторогодовалой малышке и жене, уехавшим в Санкт-Петербург.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь