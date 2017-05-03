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14:49 (мск), источник: УралПолит.ру

Мэрия запретила продажу алкоголя в центре Екатеринбурга 9 мая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мая, ИА УралПолит.Ru. Мэрия Екатеринбурга запретит продажу алкоголя в центре города во время празднования Дня Победы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

«В ознаменование Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов. Запретить предприятиям торговли и общественного питания осуществлять розничную продажу алкогольной продукции в местах проведения праздничных мероприятий», — говорится в документе, подписанном сити-менеджером Александром Якобом. В постановлении приводится список улиц, в границах которых, будет распростряняться запрет.

Напоминаем, городские власти нередко прибегают к ограничениям продажи спиртного в центральных районах на время проведения крупных мероприятий.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в уральской столице на время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года могут запретить продажу алкоголя.

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