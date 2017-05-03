К майским праздникам в Омске арестовали 1055 флакончиков с «бояркой»

Омское управление Роспотребнадзора отчиталось, что по состоянию на 2 мая наложила арест на 1055 флакончиков со спиртосодержащей продукцией, не предназначенной для питья. Речь идёт о так называемых «фанфуриках» — разнообразных косметических лосьонах, которые любят пить алкоголики с низкими доходами. С 26 декабря 2016 года, когда был введён запрет на розничную торговлю лосьонами и ароматизаторами, омский Роспотребнадзор успел проверить 1218 торговых точек.

Напомним, что главный санитарный врач РФ временно приостановил продажу спиртосодержащих жидкостей после того, как 76 жителей Иркутска насмерть отравились косметическим средством «Боярышник». За эти полгода в Омской области выявили 66 предпринимателей, нарушающих этот запрет.