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15:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Две челябинки задолжали 37 миллионов налогов

ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая, ФедералПресс. Двух челябинок обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконных действиях с арестованным имуществом.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, в 2011—2013 годах ООО «Интехпрод» в лице директора Ирины Кем заключило с региональным министерством социальных отношений госконтракты на поставку товаров для инвалидов.

По сведениям прокуратуры, Кем пренебрегла прямыми поставщиками продукции и, при пособничестве Машковой, главбуха другой коммерческой организации, уклонилась от уплаты налогов. Обвиняемые оформили документы о сделках с фирмами, которые, по факту, не поставили никакой продукции, и завысили расходы «Интехпрода» в налоговой декларации.

«Кем и Машкова уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме более 37,3 млн рублей, что составило 84% от подлежащей уплате суммы налога», — отметили в прокуратуре.

Через несколько лет Машкова, понимая, что ее имущество арестовано с целью возмещения ущерба, изготовила договор дарения дочери участка земли и дома.

Зная об уголовной ответственности, женщина все же зарегистрировала сделку. Имущество обвиняемых арестовано, налоговая предъявила им гражданский иск на возмещение ущерба. Материалы уголовного дела направлены в Калининский райсуд Челябинска.

Сегодня Российский союз налогоплательщиков попросил проверить, платит ли налоги Алексей Навальный, напоминает «ФедералПресс». Заявителей смутил материал о «черной кассе ФБК».

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