Две челябинки задолжали 37 миллионов налогов
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая, ФедералПресс. Двух челябинок обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконных действиях с арестованным имуществом.
ЧЕЛЯБИНСК, 3 мая, ФедералПресс. Двух челябинок обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконных действиях с арестованным имуществом.
Как сообщили «ФедералПресс» в
По сведениям прокуратуры, Кем пренебрегла прямыми поставщиками продукции и, при пособничестве Машковой, главбуха другой коммерческой организации, уклонилась от уплаты налогов. Обвиняемые оформили документы о сделках с фирмами, которые, по факту, не поставили никакой продукции, и завысили расходы «Интехпрода» в налоговой декларации.
«Кем и Машкова уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме более 37,3 млн рублей, что составило 84% от подлежащей уплате суммы налога», — отметили в прокуратуре.
Через несколько лет Машкова, понимая, что ее имущество арестовано с целью возмещения ущерба, изготовила договор дарения дочери участка земли и дома.
Зная об уголовной ответственности, женщина все же зарегистрировала сделку. Имущество обвиняемых арестовано, налоговая предъявила им гражданский иск на возмещение ущерба. Материалы уголовного дела направлены в Калининский райсуд Челябинска.
Сегодня Российский союз налогоплательщиков попросил проверить, платит ли налоги Алексей Навальный, напоминает «ФедералПресс». Заявителей смутил материал о «черной кассе ФБК».