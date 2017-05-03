Гривня продолжает укрепляться — на межбанке 26,53 за доллар

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9088/28,9415 гривни/евро, по отношению к российскому рублю — на уровне 0,4634/0,4642 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 26,5312 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 248 сделок на сумму 96,82 миллиона долларов.