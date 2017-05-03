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15:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии стали известны денежные доходы населения

УФА, 3 май 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат озвучил данные по денежным доходам населения в республике. Среднедушевой доход в I квартале 2017 года составил в регионе 24 422 рубля в месяц. Реально располагаемые доходы в январе-марте текущего года составили 95,9 процента к соответствующему периоду предыдущего года.

В целом за 2016 год среднедушевой доход в месяц достиг 28 140 рублей.

Кроме того, статистики подсчитали покупательскую способность денежных доходов населения за январь-март 2017 года.

Так, жители республики в месяц могли позволить себе приобрести 81,9 килограмма говядины (кроме бескостного мяса). На эти деньги можно было купить 566,5 кг хлеба или 524,5 литра цельного молока, или 578 кг сахара, или 825 кг муки, или 1 171,3 килограмма картофеля.

Если выбирать из непродовольственной группы товаров, то на 24 422 рубля в первом квартале 2017 года в Башкортостане можно было купить 718 литров бензина, или почти 12 женских юбок, или более 11 мужских брюк, или 18 мужских сорочек, или около 13 женских блузок.

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