Минкомсвязи хочет, чтобы госкомпании доплачивали за покупку иностранного ПО

«Было озвучено предложение, что такой компенсационный платеж должен составлять около 5%. Купил на 100 млн руб. зарубежного ПО, будь добр 5 млн руб. перечислить в фонд развития ИТ», — сказал Никифоров, подчеркнув, что это предварительное обсуждение. «Считаем, что некая мера стимулирования рублем (закупок российского ПО) обязательно должна быть. Но эти предложения нам предстоит выработать вместе с коллегами из Минэкономразвития и Минфина», — отметил министр.
Сейчас госкомпании законодательно не обязаны закупать продукты из реестра отечественного ПО — такая обязанность есть только у госорганов.
Летом 2016 года первый вице-премьер Игорь Шувалов направил госпредставителям в советах директоров госкомпаний директиву. Согласно документу, компании должны были провести заседания советов директоров по утверждению положения о переходе на закупки отечественного ПО. Минкомсвязи тоже хотело распространить на госкомпании ограничения на закупку иностранного софта при наличии аналога в реестре. Против этой инициативы выступало Минэкономразвития. В реестре отечественного ПО более 3 000 продуктов, работ и услуг.