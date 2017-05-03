Минкомсвязи хочет, чтобы госкомпании доплачивали за покупку иностранного ПО

«Было озвучено предложение, что такой компенсационный платеж должен составлять около 5%. Купил на 100 млн руб. зарубежного ПО, будь добр 5 млн руб. перечислить в фонд развития ИТ», — сказал Никифоров, подчеркнув, что это предварительное обсуждение. «Считаем, что некая мера стимулирования рублем (закупок российского ПО) обязательно должна быть. Но эти предложения нам предстоит выработать вместе с коллегами из Минэкономразвития и Минфина», — отметил министр.

Сейчас госкомпании законодательно не обязаны закупать продукты из реестра отечественного ПО — такая обязанность есть только у госорганов.