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15:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На подготовку школ к новому учебному году потратят 480 млн рублей

В рамках инспекции Эдхам Акбулатов посетил школу № 56.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Эдхам Акбулатов провел выездное совещание по вопросу подготовки школ города к новому 2017−2018 учебному году.

Прогнозируется, что в новом учебном году в красноярские школы придут более 12 тысяч первоклассников, а выпускниками 11 классов в этом году станут порядка 4,5 тысяч ребят, сообщают в пресс-службе мэрии.

«В этом году капитальный ремонт ведется в трех школах города: в лицее № 28, школах №№ 49, 80. Завершить работы на данных объектах планируется в 2017 году. Строительство новых школ в рамках федеральной программы — это еще один очень важный элемент формирования современной образовательной среды Красноярска. Так, в декабре прошлого года по типовому проекту начато строительство школы на 1280 мест в жилом массиве “Иннокентьевский”, в этом году запланировано строительство еще трех подобных школ», — сообщил глава города.

В рамках инспекции Эдхам Акбулатов посетил школу № 56, в которой по окончании учебного года запланирован текущий ремонт.

«В этом году у нас в школе будет отремонтирована кровля спортивного и актового залов. Планируется установить современные осветительные приборы на первом этаже, в рекреациях заменить оконные блоки. Ряд работ будет касаться восстановления ограждения территории школы», — рассказала директор школы № 56 Людмила Волкова.

В мэрии отмечают, что на подготовку школ к новому году выделено порядка 480 млн рублей. Средства будут направлены на капитальные и текущие ремонты зданий, устранение предписаний надзорных органов, приобретение учебно-наглядного оборудования, мебели для кабинетов.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска.

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