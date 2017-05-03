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16:00 (мск), источник: Uralpress.ru

До конца мая в Тракторозаводском районе Челябинска перекроют движение

В связи с реконструкцией участка теплотрассы с восьми вечера 4 мая до конца 27 мая будет перекрыто движение на перекрестке в Тракторозаводском районе Челябинска, сообщает пресс-служба городской администрации.

Движение зароют на пересечении улиц Ловина и Артиллерийской от дома № 117/6 до дома № 119 по Артиллерийской.

Кроме того, будет ограничено движение от проспекта Ленина до дома № 117/6 по улице Артиллерийской в тот же период времени для установки специальной техники.

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