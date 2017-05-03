До конца мая в Тракторозаводском районе Челябинска перекроют движение

Движение зароют на пересечении улиц Ловина и Артиллерийской от дома № 117/6 до дома № 119 по Артиллерийской.

Кроме того, будет ограничено движение от проспекта Ленина до дома № 117/6 по улице Артиллерийской в тот же период времени для установки специальной техники.