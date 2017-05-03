Под Волгоградом построят самый крупный полигон для отходов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГК «Чистый город», в настоящее время на объекте проводятся заключительные мероприятия — гидроизоляция рабочей карты полигона, предназначенной для размещения отходов, обустройство хоззоны, весовой. «Проектом предусмотрены системы сбора и утилизации биогаза, что позволит значительно снизить количество выбросов в атмосферу», — добавили в компании.

Вместимость полигона позволит размещать до трех миллионов кубометров ТКО в год. «Это будет самый крупный объект размещения в Волгоградской области. Его эксплуатация продлится не менее 20 лет», — подчеркнули в ГК «Чистый город».

Отметим, что полигон решит проблему потребности площадки в размещении отходов таких районов, как Городищенский, Октябрьский, Светлоярский, Иловлинский, Котельниковский и Дубовский, а также Волгограда.