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16:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом построят самый крупный полигон для отходов

Самый крупный полигон для отходов введут в эксплуатацию в Светлоярском районе Волгоградской области в конце мая — начале июня.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ГК «Чистый город», в настоящее время на объекте проводятся заключительные мероприятия — гидроизоляция рабочей карты полигона, предназначенной для размещения отходов, обустройство хоззоны, весовой. «Проектом предусмотрены системы сбора и утилизации биогаза, что позволит значительно снизить количество выбросов в атмосферу», — добавили в компании.

Вместимость полигона позволит размещать до трех миллионов кубометров ТКО в год. «Это будет самый крупный объект размещения в Волгоградской области. Его эксплуатация продлится не менее 20 лет», — подчеркнули в ГК «Чистый город».

Отметим, что полигон решит проблему потребности площадки в размещении отходов таких районов, как Городищенский, Октябрьский, Светлоярский, Иловлинский, Котельниковский и Дубовский, а также Волгограда.

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