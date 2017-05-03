В Волгограде возобновили строительство дома-долгостроя
Возобновлено строительство проблемного долгостоя, девятиэтажного дома по улице Героев Тулы, 7 в Тракторозаводском районе Волгограда.
Возобновлено строительство проблемного долгостоя, девятиэтажного дома по улице Героев Тулы, 7 в Тракторозаводском районе Волгограда.
Как сообщает ВДТВ
Минстрой обеспечивает финансирование объекта, профильные структуры областной власти обеспечивают новому застройщику отсутствие проблем в части подключения здания к инженерным коммуникациям. Запланировано сдать объект в эксплуатацию в декабре 2017 года.
В настоящее время специалисты завершают строительство здания, подключают его к инженерным системам. В восьмисекционном доме будет 332 квартиры, застройщик облагородит территорию вокруг многоэтажки.
Начали строить дом в марте 2013 года, сдать намечали в декабре 2015 года. Но
Вернуться к строительству удалось благодаря Министерству строительства и
С начала текущего года удалось ввести в эксплуатацию два долгостроя — дома в ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика», были защищены права 420 дольщиков. Сегодня в перечне проблемных долгостроев 20 объектов, 15 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.