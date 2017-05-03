В Волгограде возобновили строительство дома-долгостроя

Как сообщает ВДТВ пресс-служба администрации Волгоградской области, дом строится на деньги дольщиков. Продолжение строительства девятиэтажки стало возможным благодаря взаимодействию волгоградского региона с Минстроем России.

Минстрой обеспечивает финансирование объекта, профильные структуры областной власти обеспечивают новому застройщику отсутствие проблем в части подключения здания к инженерным коммуникациям. Запланировано сдать объект в эксплуатацию в декабре 2017 года.

В настоящее время специалисты завершают строительство здания, подключают его к инженерным системам. В восьмисекционном доме будет 332 квартиры, застройщик облагородит территорию вокруг многоэтажки.

Начали строить дом в марте 2013 года, сдать намечали в декабре 2015 года. Но из-за отсутствия финансов строительство дома в течение двух лет практически не велось. В отношении застройщика — ООО «СтройКат», входящего в группу компаний «СУ-155», — была введена процедура банкротства.

Вернуться к строительству удалось благодаря Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ с участием банка «Российский Капитал». Сформированы графики работ, установлен контроль над соблюдением сроков. В 2016 году по подобной схеме были достроены и сданы три проблемные многоэтажки в жилом комплексе «На Набережной» в Волжском.

С начала текущего года удалось ввести в эксплуатацию два долгостроя — дома в ЖК «Европейский» и ЖК «Ежевика», были защищены права 420 дольщиков. Сегодня в перечне проблемных долгостроев 20 объектов, 15 из них планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.