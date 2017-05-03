Нахлупин заявил о недоосвоении Крымом бюджетных денег

Об этом в ходе совещания с главами муниципалитетов сообщил вице-премьер РК Виталий Нахлупин, комментируя озвученный накануне финансовый план освоения бюджетных средств.

«Ситуация нерадостная. Более 2 млрд рублей у нас недоосвоение в апреле, в мае планируется к освоению всего лишь 2,6 млрд рублей. Хочу предупредить, что такие доклады станут ежемесячные, чтобы у нас не получилась ситуация “а-ля 2016 год”, когда мы за декабрь освоили, если я не ошибаюсь, порядка 30 млрд. По программе ФЦП таких действий невозможно», — сказал Нахлупин.

В связи с этим он обратил особое внимание на кассовые планы и своевременность освоения средств. В качестве негативного примера затягивания освоения бюджетных денег он привел Службу автомобильных дорог.

«На сегодняшний день зашедшие деньги в размере 1,5 млрд за 2016 год из-за нерасторопности Службы автодорог и Минтранса мы не можем довести до подрядчика, которые давным-давно выполнил работу. До сих пор идет корректировка, не согласованы регламенты, предъявляются претензии двумя органами исполнительной власти», — рассказал Нахлупин.

Эти слова вызвали возмущение главы Республики Сергея Аксенова, который поручил руководителям обеих структур остаться на работе до тех пор, пока они не согласуют свои действия и не придут к единому решению, дабы не затягивать освоение средств.