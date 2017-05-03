Нахлупин заявил о недоосвоении Крымом бюджетных денег
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). Темпы освоения бюджетных средств крымскими муниципалитетами неудовлетворительны — по итогам прошлого месяца Крым недоосвоил порядка 2 млрд рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости (Крым). Темпы освоения бюджетных средств крымскими муниципалитетами неудовлетворительны — по итогам прошлого месяца Крым недоосвоил порядка 2 млрд рублей.
Об этом в ходе совещания с главами муниципалитетов сообщил
«Ситуация нерадостная. Более 2 млрд рублей у нас недоосвоение в апреле, в мае планируется к освоению всего лишь 2,6 млрд рублей. Хочу предупредить, что такие доклады станут ежемесячные, чтобы у нас не получилась ситуация “а-ля 2016 год”, когда мы за декабрь освоили, если я не ошибаюсь, порядка 30 млрд. По программе ФЦП таких действий невозможно», — сказал Нахлупин.
В связи с этим он обратил особое внимание на кассовые планы и своевременность освоения средств. В качестве негативного примера затягивания освоения бюджетных денег он привел Службу автомобильных дорог.
«На сегодняшний день зашедшие деньги в размере 1,5 млрд за 2016 год
Эти слова вызвали возмущение главы Республики Сергея Аксенова, который поручил руководителям обеих структур остаться на работе до тех пор, пока они не согласуют свои действия и не придут к единому решению, дабы не затягивать освоение средств.